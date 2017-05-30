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01:47 (мск), источник: РИА Новости

Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. КНДР объявила, что провела успешный запуск баллистической ракеты, который был направлен на тестирование системы высокоточного наведения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Источник: РИА Новости

По информации агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракеты.

Сообщается, что ракета попала в запланированную цель с отклонением в семь метров.

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Ранее сообщалось, что КНДР осуществила очередной пуск ракеты в 5.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа «Скад».

Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

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