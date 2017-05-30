Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты

Сообщается, что ракета попала в запланированную цель с отклонением в семь метров.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила очередной пуск ракеты в 5.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа «Скад».

Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.