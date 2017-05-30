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03:14 (мск), источник: Вести Приморье

Губернатор Приморья примет участие в заседании президиума Совета при Президенте

Заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам пройдет 30 мая в Москве. Проведёт его председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В заседании примет участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на заседании президиума Совета при президенте России планируется обсудить два приоритетных проекта «Экспорт продукции АПК» и «Экспорт образования», паспорта которых были утверждены в ноябре прошлого года.

Ключевая цель проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», рассчитанного до 2020 года, — создать отраслевую систему поддержки и продвижения экспорта сельскохозяйственной продукции и обеспечить соответствие российской продукции требованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков.

Предполагается, что его реализация позволит увеличить число экспортёров сельскохозяйственной продукции и нарастить объёмы экспорта существующими компаниями.

Также в рамках реализации проекта предстоит модернизировать системы обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем животных, растений и контроля происхождения продукции. А кроме того, ежегодно проводить не менее 200 тысяч диагностических исследований для получения статусов Международного эпизоотического бюро в течение реализации проекта.

Как отметили в пресс-службе администрации Приморского края, уникальное геополитическое положение Приморского края открывает перед регионом возможности для развития экспортоориентированных производств. Общая граница с КНР, близкое расположение таких стратегических партнеров как Южная Корея и Япония с общей численностью жителей приграничных территорий около 200 миллионов человек, дает безграничные возможности для развития экспорта в регионе.

По словам Владимира Миклушевского, огромные перспективы для развития сельского хозяйства и производства продуктов питания на экспорт обеспечивает реализация федеральных законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток.

«Например, резиденты территории опережающего развития «Михайловский» — компании «Мерси Трейд» и «РусАгро-Приморье» планируют построить на территории края 16 современных свинокомплексов и обеспечить производство около 150 тысяч тонн свинины в год. Значительную часть продукции предполагается поставлять на китайский рынок.

Основная причина того, что наши партнеры выбирают приморские компании — это экологически чистая продукция, а также низкий ценовой сегмент, в отличие от зарубежных аналогов, — подчеркнул губернатор.

Еще один вопрос заседания — приоритетный проект «Экспорт образования». Вузы Приморского края давно и успешно реализуют различные программы сотрудничества с учебными заведениями из КНР, Японии, Республики Корея, Монголии, Сингапура.

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