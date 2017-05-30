Авиация Балтийского флота в этом году получит пять самолетов Су-30СМ из Иркутска
Казарменный фонд флота будет практически полностью обновлен до конца 2018 года.
Казарменный фонд флота будет практически полностью обновлен до конца 2018 года.
Авиация Балтийского флота получит в этом году пять самолетов Су-30СМ из Иркутска, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации. Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», другое ракетное соединение БФ завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы. До конца 2018 года на флоте будет практически полностью обновлен казарменный фонд, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Балтийский флот активно строится и развивается. Как сообщил командующий объединением
«В связи с этим сегодня Балтийский флот можно назвать одним из самым современных, по корабельному составу, морским объединением России», — заключил Александр Носатов.
Также запланировано пополнение корабельного состава и в этом году: в состав флота уже вошел уникальный по своим возможностям тральщик проекта 12700 «Александр Обухов», а до конца года поступит еще один новейший малый ракетный корабль.