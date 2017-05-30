Авиация Балтийского флота в этом году получит пять самолетов Су-30СМ из Иркутска

Авиация Балтийского флота получит в этом году пять самолетов Су-30СМ из Иркутска, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации. Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», другое ракетное соединение БФ завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы. До конца 2018 года на флоте будет практически полностью обновлен казарменный фонд, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Балтийский флот активно строится и развивается. Как сообщил командующий объединением вице-адмирал Александр Носатов, в прошлом году в состав флота вошли малые ракетные корабли новых проектов. Также в 2016-м пополнился вспомогательный флот: в его состав вошли два плавучих крана и ряд судов. Не остались без новой техники и береговые войска БФ. До конца следующего года на флоте будет практически полностью обновлен казарменный фонд.

«В связи с этим сегодня Балтийский флот можно назвать одним из самым современных, по корабельному составу, морским объединением России», — заключил Александр Носатов.

Также запланировано пополнение корабельного состава и в этом году: в состав флота уже вошел уникальный по своим возможностям тральщик проекта 12700 «Александр Обухов», а до конца года поступит еще один новейший малый ракетный корабль.