Установку нового оборудования на котельной Вихоревки проверили депутаты ЗС

Котельную «Водогрейную» в Вихоревке, которая много раз останавливалась нынешней зимой, лишая горожан тепла, осмотрели 30 мая 2017 года депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Главный вопрос, который волновал депутатов, — как идёт установка нового оборудования котельной, будут ли все работы завершены к началу следующего отопительного сезона. Напомним, делегация ЗС во главе с председателем Сергеем Брилкой приехала в Братский район в рамках парламентского контроля.

Состоялась встреча с руководством и персоналом организации. В котельной работают в основном женщины, они рассказали, что зарплата у них за тяжёлый мужской труд — 15−20 тыс. рублей в месяц, да и ту задерживают. На работу часто берут алкоголиков и наркоманов, потому что больше работать в таких условиях некому, говорят женщины. Они надеются, что со сменой компании ситуация улучшится. Депутаты ЗС также намерены встретиться с руководством ряда социальных объектов Вихоревки, которые замерзали прошлой осенью из-за остановки котельной.

Во время поездки будет уделено внимание теме пожаров и помощи погорельцам: запланировано посещение садоводств, пострадавших в результате пожара в пригороде Вихоревки (СНТ «Калина», СОТ «Чёрная смородина», СОТ «Локомотив»). Вечером состоится встреча с населением города.