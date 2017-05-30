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07:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Способ воспитания созидательной молодежи назвал приморский депутат

Участие в парламентских слушаниях «О молодежной политике в Российской Федерации», которые вызвали большой интерес в российском обществе, принял участие депутат Законодательного Собрания Приморского края Всеволод Романов. Напомним, слушания прошли в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Участниками обсуждались проблемы, связанные с реализацией государственной молодежной политики в России — эксперты признают, что принятые федеральные нормативно-правовые акты регулируют лишь часть вопросов в сфере государственной молодежной политики.

Выступившая на слушаниях министр образования Ольга Васильева выразила уверенность, что предложения, высказанные в рамках парламентских слушаний, позволят выработать единую концепцию молодежной политики в стране и выстроить эффективную работу с молодежью на федеральном уровне. Министр считает целесообразным использовать лучшие региональные практики — формировать стратегию и методику работа для каждой возрастной группы, но выстраивать ее в едином ключе, для выполнения общей цели, заданной на федеральном уровне.

В рамках слушаний участники обсудили инициативы представителей правительства РФ, органов исполнительной власти, политических и парламентских фракций, молодежных организаций и представителей блогосферы.

По итогам слушаний приморский депутат поделился своими мыслями на этот счет: «Уверен, что необходимо уделять больше внимания воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, — сказал Всеволод Романов. — И только совместными усилиями всех органов власти Российской Федерации и слаженной работой мы сможем обеспечить условия для самореализации молодежи, формирования системы ценностей и мировоззрения, культуры безопасности и здорового образа жизни в молодежной среде» — считает Всеволод Романов.

Анастасия Качимская.

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