Дмитрий Сулеев покидает Думу Владивостока
Владелец сети Реми решил сложить депутатские полномочия.
Владелец сети Реми решил сложить депутатские полномочия.
Депутат Думы Владивостока, владелец сети супермаркетов Реми Дмитрий Сулеев подал заявление о сложениии полномочий депутата. Об этом РИА VladNews стало известно из собственных источников в городской Думе.
Отметим, что Дмитрий Сулеев восемь лет работал в думе и почти два срока возглавлял комитет по экономической политике и муниципальной собственности. Что заставило его сейчас, когда до окончания работы текущего созыва осталось совсем немного времени, принять такое решение, прокомментировал РИА VladNews сам депутат.
«Я хочу заняться делами, на которых у меня при моей загруженности в Думе катастрофически не хватало времени, — прокомментировал Дмитрий Сулеев. — И это не только и не столько мои
Напомним, 10 сентября 2017 года во Владивостоке состоятся выборы в городскую Думу, так что место депутата ненадолго стало вакантным.
Заявление депутата Дума рассмотрит уже на ближайшем заседании 31 мая.
Как собщалось ранее, недавно Дмитрий Сулеев попал в поле зрения контролирующих органов. Прокуратура Владивостока с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку законности предоставления земельных участков, на территории которых расположен сквер им. Н. П. Игнатьева.
Ранее жильцы дома по адресу Бестужева, 40 во Владивостоке, рядом с которым должен был строиться супермаркет «Реми», провели несколько митингов против уничтожения сквера, пока не добились его восстановления.