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07:44 (мск), источник: VLADNEWS

Дмитрий Сулеев покидает Думу Владивостока

Владелец сети Реми решил сложить депутатские полномочия.

Депутат Думы Владивостока, владелец сети супермаркетов Реми Дмитрий Сулеев подал заявление о сложениии полномочий депутата. Об этом РИА VladNews стало известно из собственных источников в городской Думе.

Отметим, что Дмитрий Сулеев восемь лет работал в думе и почти два срока возглавлял комитет по экономической политике и муниципальной собственности. Что заставило его сейчас, когда до окончания работы текущего созыва осталось совсем немного времени, принять такое решение, прокомментировал РИА VladNews сам депутат.

«Я хочу заняться делами, на которых у меня при моей загруженности в Думе катастрофически не хватало времени, — прокомментировал Дмитрий Сулеев. — И это не только и не столько мои бизнес-проекты, которые успешно развиваются. Подошла такая пора в моей жизни, что я буду больше внимания уделить благотворительным проектам. Всю свою жизнь я жертвовал деньги различным организациям, спортивным, религиозным, экологическим, но теперь я хочу осуществить во Владивостоке несколько проектов, которые изменят городскую среду. Первый из них, к которому я уже приступил, это озеленение территории воспитательно-реабилитационного центр “Парус Надежды”. О других я еще сообщу. Как понимаете, такими проектами нужно заниматься всерьез. Я надеюсь, что мои избиратели, мои коллеги по Думе и общественность Владивостока с пониманием отнесутся к моему решению немного раньше срока покинуть свой пост».

Напомним, 10 сентября 2017 года во Владивостоке состоятся выборы в городскую Думу, так что место депутата ненадолго стало вакантным.

Заявление депутата Дума рассмотрит уже на ближайшем заседании 31 мая.

Как собщалось ранее, недавно Дмитрий Сулеев попал в поле зрения контролирующих органов. Прокуратура Владивостока с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку законности предоставления земельных участков, на территории которых расположен сквер им. Н. П. Игнатьева.

Ранее жильцы дома по адресу Бестужева, 40 во Владивостоке, рядом с которым должен был строиться супермаркет «Реми», провели несколько митингов против уничтожения сквера, пока не добились его восстановления.

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