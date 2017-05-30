Отделению РППС в Приморье подобрали лидера через Москву

Владивосток, 30 мая, PrimaMedia.

Отделение «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС) в Приморье возглавила бывшая соратница с некоторых пор известного в регионе бизнесмена Алексея Авершина депутат краевого Заксобрания, светская львица и председатель КА «Право» Юлия Толмачева. Выборное собрание «пенсионеров» прошло за закрытыми от прессы дверями в минувшее воскресенье. Непубличность мероприятия в партии объясняют пикантностью ситуации: «старой гвардии» отделения не позволили выдвигать своих претендентов на пост лидера. Несмотря на закрытость, в Сеть попали видео с партсобрания. Кандидатуру, рекомендованную Москвой, избрали на безальтернативной основе. Региональное правление РППС обновилось практически на 100%. Из прежнего состава в него вошел только бывший и.о. председателя отделения Иван Трутнев, сообщает ИА PrimaMedia.

Неоднозначные ситуации вокруг отделения РППС то и дело возникают уже на протяжении года. Стоило партии через победу на муниципальных выборах в Дальнереченском районе получить льготу на выдвижение в Заксобрание без подписей, к ней повысился интерес со стороны различных сил. Перед выборами в региональный парламент борьба за отделение развернулась между политтехнологами, близкими администрации Приморья и администрации Владивостока. В конечном счете, победили первые.

Тогдашнего председателя отделения Михаила Журавского в итоговом варианте списка кандидатов РПСС не оказалось, а под № 1 оказалась юрист Юлия Толмачева, близкая Алексею Авершину, который сейчас, как известно, находится под домашним арестом после нескольких месяцев проведенных в СИЗО. По итогам выборов неимоверными усилиями партийцев, главным образом, возродивших отделение, и сторонников «малой» партии удалось провести в Заксобрание одного депутата. В парламент от РППС прошла Юлия Толмачева. Партийцы отмечают, что в ответ ни они, ни специалисты, работавшие на кампании, не получили благодарности. Приморское отделение, вместе с тем, оказалось единственным из 31 отделения РППС в РФ, кто смог преодолеть 5%-ный барьер, а на выборах в Госдуму в Приморье «пенсионеры» набрали 4%. В середине ноября 2016 года неожиданно сложил с себя полномочия председатель правления регионального отделения Михаил Журавский. По официальной версии, по состоянию здоровья. А буквально недавно сложил полномочия и заместитель председателя правления Иван Трутнев, который временно стал и.о. председателя.

Последний раз общее собрание членов партии состоялось в марте этого года. Тогда главным вопросом было избрание делегата на съезд партии, но самым обсуждаем и «больным» вопросом оказался вопрос взаимодействия избранного депутата с региональным отделением РППС. В частности, остро стоял вопрос работы «Центра защиты прав человека» при партии, который возглавляет Сергей Долотов. По словам руководителя центра, депутат, являясь владельцем адвокатской конторы и имея штат помощников, не помогает партийному центру в работе с обращениями граждан. Схожую позицию поддержали активные члены партии Игорь Крутых, Валерий Королюк, Василий Овидько, Ирина Пухарева и ряд других, которые выступили с предложениями об отчете депутата перед партией о проделанной работе и информацией по работе с обращениями граждан.

Однако следующее собрание, которое состоялось 28 мая, прошло по другому поводу: в повестке значился вопрос избрания нового председателя правления регионального отделения. По информации источников в партии, председателю РППС Владимиру Буракову своих кандидатов предлагали различные политические группы. Контроль над отделением пытались получить представители блока Владимира Николаева, администрации Приморского края, а также местные партийцы. О проведении собрания, как оказалось, знали не все члены партии, которых в Приморье насчитывался 51 человек. По словам бывшего члена правления РППС Леонида Бельтюкова, на общем собрании не присутствовали члены партии из Спасского района, где в рядах РППС 17 человек, не смогли приехать «пенсионеры» из Надеждинского района.

— Обычно отделение организует транспорт для партийцев с территорий, а тут даже неизвестно, были ли они извещены, — говорит Бельтюков.

Лично ему, как и нескольким членам партии звонили неизвестные люди, которые, не представляясь, сообщали о проведении собрания. На просьбу представиться, отмечает Леонид Бельтюков, собеседник просто прекратил разговор. Тем не менее, в самом собрании приняло участие порядка 65 человек. Оказалось, что в партию незадолго до собрания вступили новые члены — 52 человека. Их прием проходил не в Приморье, а в Москве. В конечном счете, эти новобранцы и определили исход собрания. Партсбор прошел в крайне напряженной обстановке. Как отмечает Леонид Бельтюков, регламент не разъяснили, выступать партийцам не позволили, слово приходилось брать, как говорится, боем. СМИ на мероприятие вообще не пустили, сославшись на то, что мероприятие закрытое, и необходимо было получить аккредитацию. Объяснить решением какого органа общее собрание закрытое и где можно было получить аккредитацию, оргкомитет не смог.

Участники собрания отмечают, что им предложили проголосовать за единственную кандидатуру на пост председателя правления отделения. Решением президиума Центрального совета РППС была предложена кандидатура действующего депутата Юлии Толмачевой. У местных «пенсионеров» имелись альтернативные кандидаты. Региональное отделение, по словам Леонида Бельтюкова, предлагало кандидатуры Игоря Крутых, Валерия Королюка и бывшего председателя КСП Приморья Дмитрия Виноградова. Но вынести их на голосование или обсуждение не удалось.

В результате голосования на безальтернативной основе председателем отделения стала Юлия Толмачева. За нее проголосовал 61 человек, 4 голоса — «против».

Представители «старой гвардии» отмечают, что позицию руководства партии уважают, но «остался осадок».

— Не было необходимости заходить так из черного хода, достаточно было поговорить с однопартийцами, — говорит г-н Бельтюков.

Сама же Юлия Толмачева в интервью местному порталу отметила, что для нее решение руководства партии по ее выдвижению стало неожиданностью.

На 90% обновился и состав правления. Из предыдущего состава в него вошел только бывший зампред председателя Иван Трутнев. На общем собрании член партии Сергей Долотов демонстративно вручил банку варенья и пакет с печеньем. По мнению «старой гвардии», он сложил полномочия намерено, чтобы предыдущее правление стало нелегитимным. Агентство обратилось к Ивану Трутневу за комментарием по поводу ситуации в отделении. «Пенсионер» продемонстрировал готовность, однако потом не отвечал на звонки корреспондента. Помимо Ивана Трутнева в состав правления вошли Татьяна Азарова, помощник депутата Толмачевой Роман Михайлов, адвокат коллегии адвокатов «Право» Евгений Родькин. В контрольно-ревизионную комиссию вошли местные бизнесмены: владелица мультибрендового бутика одежды Ольга Кудрявцева, Александр Васильев (автостоянки «Авто-стоп») и Петр Мигашко (ТД Меркурий).

Общее собрание прошло с участием представителей приморского «белого дома». На мероприятии присутствовал сотрудница департамента внутренней политики Приморья, которая выступала секретарем собрания, а также среди участников замечена член крайизбиркома Наталья Колодзева.

Отметим, что в этом году в восьми крупных муниципалитетах Приморья, в том числе Владивостоке, Находке, Артеме, проходят выборы в представительные органы. РППС в этой кампании, по словам Юлии Толмачевой, примет активное и серьезное участие.