Ирек Ялалов: «В городе свалки образуются из-за менталитета горожан»
Ирек Ялалов поднял вопрос чистоты в городе. По его словам, сегодня ведутся масштабные работы по очистке городских территорий — в парках, водоемах, на береговых линиях.
Ирек Ялалов поднял вопрос чистоты в городе. По его словам, сегодня ведутся масштабные работы по очистке городских территорий — в парках, водоемах, на береговых линиях.
Ирек Ялалов призвал уфимцев задуматься о чистоте в городе. По его словам, над этим вопросом должна работать не только администрация. Эта работа должна быть совместной.