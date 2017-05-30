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07:45 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов: «В городе свалки образуются из-за менталитета горожан»

Ирек Ялалов поднял вопрос чистоты в городе. По его словам, сегодня ведутся масштабные работы по очистке городских территорий — в парках, водоемах, на береговых линиях.

Сити-менеджер отметил, что в большинстве случаев стихийные свалки образовываются из-за поведения уфимцев: «У нас у народа менталитет такой. Как образовываются свалки? Один бумажку бросил, а за ним еще несколько человек».

Ирек Ялалов призвал уфимцев задуматься о чистоте в городе. По его словам, над этим вопросом должна работать не только администрация. Эта работа должна быть совместной.

Комментарии
1
Алексей Чернов
так вы и есть часть этого народа
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