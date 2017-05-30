Ирек Ялалов: «В городе свалки образуются из-за менталитета горожан»

Сити-менеджер отметил, что в большинстве случаев стихийные свалки образовываются из-за поведения уфимцев: «У нас у народа менталитет такой. Как образовываются свалки? Один бумажку бросил, а за ним еще несколько человек».



Ирек Ялалов призвал уфимцев задуматься о чистоте в городе. По его словам, над этим вопросом должна работать не только администрация. Эта работа должна быть совместной.