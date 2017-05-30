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08:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Главу рабочего поселка Ванино привлекли к административной ответственности

Установлено, что администрация допустила ряд случаев нарушения установленного законом срока рассмотрения заявлений граждан.

Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.

Глава администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» в Хабаровском крае Мансур Губайдулин привлечен к административной ответственности за нарушение срока рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Прокуратурой Ванинского района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления порядка рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков.

Проверкой установлено, что в 2017 году администрацией городского поселения «Рабочий поселок Ванино» допущен ряд случаев нарушения установленного законом срока рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков.

По фактам выявленных нарушений прокурором района главе администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, администрацией городского поселения приняты меры по недопущению аналогичных нарушений впредь.

Кроме того, в отношении главы администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» возбуждено семь дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков.

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 49 Ванинского района глава администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» признан виновным в допущенных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административных штрафов.

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