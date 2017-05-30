Главу рабочего поселка Ванино привлекли к административной ответственности
Установлено, что администрация допустила ряд случаев нарушения установленного законом срока рассмотрения заявлений граждан.
Установлено, что администрация допустила ряд случаев нарушения установленного законом срока рассмотрения заявлений граждан.
Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.
Глава администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» в Хабаровском крае Мансур Губайдулин привлечен к административной ответственности за нарушение срока рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.
Прокуратурой Ванинского района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления порядка рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков.
Проверкой установлено, что в 2017 году администрацией городского поселения «Рабочий поселок Ванино» допущен ряд случаев нарушения установленного законом срока рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков.
По фактам выявленных нарушений прокурором района главе администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, администрацией городского поселения приняты меры по недопущению аналогичных нарушений впредь.
Кроме того, в отношении главы администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» возбуждено семь дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков.
Постановлениями мирового судьи судебного участка № 49 Ванинского района глава администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» признан виновным в допущенных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административных штрафов.