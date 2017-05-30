Оглашены подробности отставки главы омской РЭК Голубева
Губернатор Омской области Виктор Назаров утвердил отставку 46-летнего Олега Голубева.
Губернатор Омской области Виктор Назаров утвердил отставку 46-летнего Олега Голубева.
О кадровом решении читатели «СуперОмска» знали еще в марте. Чиновник написал заявление об отставке с поста омской РЭК в понедельник, вечером, 29 мая.
Должность главы омской РЭК, согласно должностной иерархии, сейчас замещает Владимир Тараненко (зам Голубева).
Власти называют причиной отставки собственное желание, не уточняя подробностей. Есть как минимум несколько причин, по которым Голубев мог уйти в отставку. Сегодня, 30 мая, должны были утвердить нормативы ОДН. Тарифы не могли согласовать долгое время. Не исключено, что поставщики и коммунальщики могли навязывать Голубеву свои тарифы, с которыми он, возможно, не соглашался. Противостояние в итоге вылилось в отставку. Утверждение тарифов теперь отложили на неопределенный срок.
Не стоит забывать о позиции РЭК Омской области по «Омскгоргазу». Подконтрольная депутату Госдумы Андрею Голушко структура сдала все свои газораспределительные сети другой компании — «Омскгазсеть». В свою очередь, «Омскгазсеть» подала заявку в РЭК на тариф по транспортировке газа, в которую включила стоимость аренды сетей у «Омскгоргаза» — 275 млн рублей в год. Из этой комбинации сложился тариф на поставку газа для омичей в 219 рублей за 1000 кубометров.
Пытаясь изменить ситуацию, Голубев направил в Управление ФАС заключение от РЭК, в котором плату за аренду предлагается принять в размере стоимости амортизации плюс суммы налога на имущество. Об этом он заявил представителям общественной организации «Оплот». В результате тариф должен составить 76 рублей вместо нынешних 219 рублей за транспортировку 1000 кубометров газа.
Снижение тарифа вряд ли бы понравилось газовщикам и могло стать катализатором ответных действий с их стороны в адрес Голубева.