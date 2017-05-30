Оглашены подробности отставки главы омской РЭК Голубева

О кадровом решении читатели «СуперОмска» знали еще в марте. Чиновник написал заявление об отставке с поста омской РЭК в понедельник, вечером, 29 мая.

Власти называют причиной отставки собственное желание, не уточняя подробностей. Есть как минимум несколько причин, по которым Голубев мог уйти в отставку. Сегодня, 30 мая, должны были утвердить нормативы ОДН. Тарифы не могли согласовать долгое время. Не исключено, что поставщики и коммунальщики могли навязывать Голубеву свои тарифы, с которыми он, возможно, не соглашался. Противостояние в итоге вылилось в отставку. Утверждение тарифов теперь отложили на неопределенный срок.

Не стоит забывать о позиции РЭК Омской области по «Омскгоргазу». Подконтрольная депутату Госдумы Андрею Голушко структура сдала все свои газораспределительные сети другой компании — «Омскгазсеть». В свою очередь, «Омскгазсеть» подала заявку в РЭК на тариф по транспортировке газа, в которую включила стоимость аренды сетей у «Омскгоргаза» — 275 млн рублей в год. Из этой комбинации сложился тариф на поставку газа для омичей в 219 рублей за 1000 кубометров.

Пытаясь изменить ситуацию, Голубев направил в Управление ФАС заключение от РЭК, в котором плату за аренду предлагается принять в размере стоимости амортизации плюс суммы налога на имущество. Об этом он заявил представителям общественной организации «Оплот». В результате тариф должен составить 76 рублей вместо нынешних 219 рублей за транспортировку 1000 кубометров газа.

Снижение тарифа вряд ли бы понравилось газовщикам и могло стать катализатором ответных действий с их стороны в адрес Голубева.