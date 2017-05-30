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09:44 (мск), источник: Tengrinews

Тасмагамбетов обратился к казахстанским студентам в России

Посол РК в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов встретился в Москве с казахстанскими студентами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства.

Источник: Tengrinews

Имангали Тасмагамбетов рассказал студентам об основных достижениях за 25-летний период независимости Казахстана. Он отметил, что страна уделяет большое внимание подготовке специалистов, в том числе за рубежом.

«Вы, будущие дипломированные специалисты, как никто другой знаете, что за годы независимости Казахстан выстроил партнерские, дружеские и миролюбивые отношения со всеми странами. Сегодня очень сложно ожидать, что у вас будет всего лишь одна работа, одна профессия в течение жизни. Обучение и переобучение — новая реальность, и это должно происходить всю жизнь», — сказал казахстанский дипломат.

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В ходе трехчасовой беседы Тасмагамбетов ответил на вопросы аудитории по всем аспектам пребывания казахстанских студентов в России.

«Помните, каждый из вас — посланник своего народа. По вам судят о нашей стране и нации. Вы должны получить качественное образование и впоследствии применить полученные знания на Родине. Вам предстоит участвовать в судьбе Казахстана. От вашей образованности зависит успех целого государства», — отметил глава дипломатической миссии.

Как сообщается, во встрече приняли участие свыше 100 студентов из 20 вузов России.

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