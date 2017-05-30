Тасмагамбетов обратился к казахстанским студентам в России
Посол РК в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов встретился в Москве с казахстанскими студентами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Посол РК в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов встретился в Москве с казахстанскими студентами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Имангали Тасмагамбетов рассказал студентам об основных достижениях за 25-летний период независимости Казахстана. Он отметил, что страна уделяет большое внимание подготовке специалистов, в том числе за рубежом.
«Вы, будущие дипломированные специалисты, как никто другой знаете, что за годы независимости Казахстан выстроил партнерские, дружеские и миролюбивые отношения со всеми странами. Сегодня очень сложно ожидать, что у вас будет всего лишь одна работа, одна профессия в течение жизни. Обучение и переобучение — новая реальность, и это должно происходить всю жизнь», — сказал казахстанский дипломат.
В ходе трехчасовой беседы Тасмагамбетов ответил на вопросы аудитории по всем аспектам пребывания казахстанских студентов в России.
«Помните, каждый из вас — посланник своего народа. По вам судят о нашей стране и нации. Вы должны получить качественное образование и впоследствии применить полученные знания на Родине. Вам предстоит участвовать в судьбе Казахстана. От вашей образованности зависит успех целого государства», — отметил глава дипломатической миссии.
Как сообщается, во встрече приняли участие свыше 100 студентов из 20 вузов России.