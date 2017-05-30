Тасмагамбетов обратился к казахстанским студентам в России

Имангали Тасмагамбетов рассказал студентам об основных достижениях за 25-летний период независимости Казахстана. Он отметил, что страна уделяет большое внимание подготовке специалистов, в том числе за рубежом.

«Вы, будущие дипломированные специалисты, как никто другой знаете, что за годы независимости Казахстан выстроил партнерские, дружеские и миролюбивые отношения со всеми странами. Сегодня очень сложно ожидать, что у вас будет всего лишь одна работа, одна профессия в течение жизни. Обучение и переобучение — новая реальность, и это должно происходить всю жизнь», — сказал казахстанский дипломат.