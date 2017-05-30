Прокуратура наказала главу Серова за нарушение прав журналистов

Мероприятие проходило под председательством и.о. главы администрации Вячеслава Семакова 12 мая. На совещании присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций и журналисты. Однако перед началом мероприятия Семаков публично указал журналисту газеты «Глобус» на необходимость покинуть помещение под предлогом отсутствия аккредитации органа местного самоуправления.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, доводы и.о. главы администрации Вячеслава Семакова об отсутствии аккредитации у Алексея Пасынкова не соответствуют действительности. Требование об удалении журналиста с открытого мероприятия по указанной причине нарушает его законные права на получение информации.

Кроме того, письмом администрации Серовского городского округа от 5 декабря 2016 года указанный журналист газеты «Глобус» аккредитован при администрации Серовского городского округа сроком на один год.