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08:25 (мск), источник: УралПолит.ру

Прокуратура наказала главу Серова за нарушение прав журналистов

СЕРОВ, 30 мая, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура внесла представление главе Серовского городского округа Елене Бердниковой, за не допуск администрацией журналиста газеты «Глобус» на совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие проходило под председательством и.о. главы администрации Вячеслава Семакова 12 мая. На совещании присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций и журналисты. Однако перед началом мероприятия Семаков публично указал журналисту газеты «Глобус» на необходимость покинуть помещение под предлогом отсутствия аккредитации органа местного самоуправления.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, доводы и.о. главы администрации Вячеслава Семакова об отсутствии аккредитации у Алексея Пасынкова не соответствуют действительности. Требование об удалении журналиста с открытого мероприятия по указанной причине нарушает его законные права на получение информации.

Кроме того, письмом администрации Серовского городского округа от 5 декабря 2016 года указанный журналист газеты «Глобус» аккредитован при администрации Серовского городского округа сроком на один год.

«Таким образом, принимая во внимание нарушение принципа гласности и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, установленного Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления”, игнорирование прав средств массовой информации на получении таких сведений, Серовская городская прокуратура сегодня, 30 мая 2017 года, в адрес главы Серовского городского округа Елены Бердниковой внесла представление с требованием устранения нарушений федерального законодательства и привлечения виновного должностного лица к ответственности», — отмечают в пресс-службе ведомства.

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