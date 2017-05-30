Прокуратура наказала главу Серова за нарушение прав журналистов

Мероприятие проходило под председательством и.о. главы администрации Вячеслава Семакова 12 мая. На совещании присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций и журналисты. Однако перед началом мероприятия Семаков публично указал журналисту газеты «Глобус» на необходимость покинуть помещение под предлогом отсутствия аккредитации органа местного самоуправления.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, доводы и.о. главы администрации Вячеслава Семакова об отсутствии аккредитации у Алексея Пасынкова не соответствуют действительности. Требование об удалении журналиста с открытого мероприятия по указанной причине нарушает его законные права на получение информации.
Кроме того, письмом администрации Серовского городского округа от 5 декабря 2016 года указанный журналист газеты «Глобус» аккредитован при администрации Серовского городского округа сроком на один год.
«Таким образом, принимая во внимание нарушение принципа гласности и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, установленного Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления”, игнорирование прав средств массовой информации на получении таких сведений, Серовская городская прокуратура сегодня, 30 мая 2017 года, в адрес главы Серовского городского округа Елены Бердниковой внесла представление с требованием устранения нарушений федерального законодательства и привлечения виновного должностного лица к ответственности», — отмечают в пресс-службе ведомства.