В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с США по Украине
Как пишут СМИ России, двусторонний диалог по Украине не станет заменой «нормандской четверке», а наоборот, поможет реализации Минских соглашений.
Как пишут СМИ России, двусторонний диалог по Украине не станет заменой «нормандской четверке», а наоборот, поможет реализации Минских соглашений.
Москва готова начать двусторонние переговоры с Вашингтоном по поводу Украины.
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, РФ ожидает, что в скором времени США назначат куратора в Госдепартаменте по этой теме.
«Только после того, как будет назначен преемник Виктории Нуланд, которая занималась Украиной при Бараке Обаме, возможно предметное обсуждение украинского урегулирования с Америкой», — пишет издание.
По информации источников «Известий» в администрации президента РФ, роль главного переговорщика от России останется за помощником президента Владиславом Сурковым.
При этом отмечается, что двусторонний диалог по Украине не станет заменой «нормандской четверке», а наоборот, поможет реализации Минских соглашений.