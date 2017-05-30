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10:04 (мск), источник: УНИАН

В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с США по Украине

Как пишут СМИ России, двусторонний диалог по Украине не станет заменой «нормандской четверке», а наоборот, поможет реализации Минских соглашений.

Москва готова начать двусторонние переговоры с Вашингтоном по поводу Украины.

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Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, РФ ожидает, что в скором времени США назначат куратора в Госдепартаменте по этой теме.

«Только после того, как будет назначен преемник Виктории Нуланд, которая занималась Украиной при Бараке Обаме, возможно предметное обсуждение украинского урегулирования с Америкой», — пишет издание.

По информации источников «Известий» в администрации президента РФ, роль главного переговорщика от России останется за помощником президента Владиславом Сурковым.

При этом отмечается, что двусторонний диалог по Украине не станет заменой «нормандской четверке», а наоборот, поможет реализации Минских соглашений.

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