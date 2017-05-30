Борис Дубровский отправился в Верхний Уфалей

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», градообразующее предприятие Верхнего Уфалея — Уфалейникель — сократило большую часть своих сотрудников (более 1,7 тысячи человек из чуть более двух тысяч работающих). В результате официально зарегистрированный уровень безработицы в городе вырос почти в три раза.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, в ходе визита Борис Дубровский планирует побывать на очистных сооружениях, на литейном производстве и военном заводе «Уралэлемент».