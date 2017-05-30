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09:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский отправился в Верхний Уфалей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во вторник, 30 мая, посетит с рабочим визитом одну из «горячих» точек регионального рынка труда — Верхний Уфалей.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», градообразующее предприятие Верхнего Уфалея — Уфалейникель — сократило большую часть своих сотрудников (более 1,7 тысячи человек из чуть более двух тысяч работающих). В результате официально зарегистрированный уровень безработицы в городе вырос почти в три раза.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, в ходе визита Борис Дубровский планирует побывать на очистных сооружениях, на литейном производстве и военном заводе «Уралэлемент».

Позднее к губернатору присоединится депутат Государственной думы от Челябинской области Елена Ямпольская. Запланировано проведение совещания, на котором обсудят перспективы придания Верхнему Уфалею статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

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