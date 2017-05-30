Борис Дубровский отправился в Верхний Уфалей
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во вторник, 30 мая, посетит с рабочим визитом одну из «горячих» точек регионального рынка труда — Верхний Уфалей.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во вторник, 30 мая, посетит с рабочим визитом одну из «горячих» точек регионального рынка труда — Верхний Уфалей.
Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», градообразующее предприятие Верхнего Уфалея — Уфалейникель — сократило большую часть своих сотрудников (более 1,7 тысячи человек из чуть более двух тысяч работающих). В результате официально зарегистрированный уровень безработицы в городе вырос почти в три раза.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ»
Позднее к губернатору присоединится депутат Государственной думы от Челябинской области Елена Ямпольская. Запланировано проведение совещания, на котором обсудят перспективы придания Верхнему Уфалею статуса территории опережающего