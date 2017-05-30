Минстрой сменил директора УКСа

О его биографии в сообщении Минстроя ничего не говорится. Единственное сведение о его профессиональном опыте, которое содержится в заявлении ведомства — господин Левинский более 20 лет проработал в строительной сфере.

Ранее исполнял обязанности директором УКСа Андрей Коробов. УКС является заказчиком крупных краевых инфраструктурных проектов, например, строительство нового зоопарка. УКС подчиняется Минстрою края, который с марта 2017 года руководит бывший пермский банкир Михаил Сюткин.