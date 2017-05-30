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09:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Руководителя Госстройнадзора нашли в Подмосковье

С 1 июля Василий Билоус приступит к обязанностям руководителя краевой инспекции строительного надзора, сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Господин Билоус с 1 июня также будет назначен заместителем краевого министерства строительства и ЖКХ.

Напомним, 18 мая глава региона Максим Решетников подписал указ об образовании в структуре правительства Пермского края инспекции государственного строительного надзора. Ее основной задаче является оценка качества выполняемых работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям обязательных технических регламентов и проектной документации, прошедшей экспертизу.

Ранее господин Билоус занимал должность заместителя руководителя Ростехнадзора РФ по Тверской области, более семи лет являлся заместителем главы администрации Королева по градостроительству и строительству.

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