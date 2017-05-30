Руководителя Госстройнадзора нашли в Подмосковье

Напомним, 18 мая глава региона Максим Решетников подписал указ об образовании в структуре правительства Пермского края инспекции государственного строительного надзора. Ее основной задаче является оценка качества выполняемых работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям обязательных технических регламентов и проектной документации, прошедшей экспертизу.



Ранее господин Билоус занимал должность заместителя руководителя Ростехнадзора РФ по Тверской области, более семи лет являлся заместителем главы администрации Королева по градостроительству и строительству.

