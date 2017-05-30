«Дело Любочки» дошло до Омского областного суда

Иск в первую инстанцию в декабре 2016 года подавала администрация города. Мэрия оспорила наличие авторских прав у архитектора Игоря Вахитова и скульптора Сергея Норышева, которые затем продали их предпринимателю Роману Рудакову. Куйбышевский райсуд принял доводы и 22 марта 2017 года признал, что создатели не имели законных оснований отчуждать права, поскольку они должны принадлежать именно администрации.

Между тем в арбитражном суде Омской области, где параллельно рассматривался спор по тем же основаниям, результат был противоположным. Судья Любовь Крещановская признала права, наоборот, за Рудаковым и взыскала с издательства «Омский ракурс» 20 тыс. рублей за фотографии «Любочки» и «Степана», опубликованные в юбилейном альбоме Владимира Кудринского.

Администрация города обжаловала решение в Восьмом арбитражном апелляционном суде, но сейчас процесс приостановлен и возобновится после того, как в силу вступит решение Куйбышевского райсуда.