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09:13 (мск), источник: СуперОмск

«Дело Любочки» дошло до Омского областного суда

Как стало известно «СуперОмску», 7 июня в Омском облсуде рассмотрят апелляцию на решение Куйбышевского райсуда по спору вокруг «Любочки» и «Степана».

Иск в первую инстанцию в декабре 2016 года подавала администрация города. Мэрия оспорила наличие авторских прав у архитектора Игоря Вахитова и скульптора Сергея Норышева, которые затем продали их предпринимателю Роману Рудакову. Куйбышевский райсуд принял доводы и 22 марта 2017 года признал, что создатели не имели законных оснований отчуждать права, поскольку они должны принадлежать именно администрации.

Между тем в арбитражном суде Омской области, где параллельно рассматривался спор по тем же основаниям, результат был противоположным. Судья Любовь Крещановская признала права, наоборот, за Рудаковым и взыскала с издательства «Омский ракурс» 20 тыс. рублей за фотографии «Любочки» и «Степана», опубликованные в юбилейном альбоме Владимира Кудринского.

Администрация города обжаловала решение в Восьмом арбитражном апелляционном суде, но сейчас процесс приостановлен и возобновится после того, как в силу вступит решение Куйбышевского райсуда.

«Суд апелляционной инстанции полагает невозможным рассмотрение настоящего спора до вступления в законную силу судебного акта по делу № 2−868/2017, поскольку договоры № 1 и № 2 об отчуждении исключительных авторских прав от 11.01.2016 признаны судом недействительными. В связи с чем суд апелляционной инстанции считает, что производство по апелляционным жалобам подлежит приостановлению в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ до вступления в законную силу решения Куйбышевского районного суда города Омска от 22.03.2017 по делу № 2−868/2017», — говорится в определении Восьмого ААС.

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