Сенат Нидерландов сегодня рассмотрит ассоциацию Украины с ЕС

Напомним, на прошлой неделе в Сенате состоялись дебаты по ратификации Соглашения, засвидетельствовавшие образование большинства в поддержку документа.

Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проведет сегодня, 30 мая, голосование за Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, и в случае положительного решения правительство сможет ратифицировать этот документ, передает «Европейская правда».

Порошенко подписал важный указ по безвизу

Кроме традиционных сторонников соглашения, сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ поддержали девять сенаторов партии CDA, официально выступающей против принятия, а также трое сенаторов от партии CU, которая также официально не поддерживает ратификацию.

Этого большинства будет достаточно для успешного голосования.

Как сообщалось, ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности Сената поддержать ассоциацию с Украиной 30 мая.

Отметим, 23 февраля нижняя палата голландского парламента поддержала закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. За данное решение проголосовали 89 депутатов из 150, «против» — 55.