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09:22 (мск), источник: 112.ua

Сенат Нидерландов сегодня рассмотрит ассоциацию Украины с ЕС

Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует запуск ассоциации Украина-ЕС.

Источник: AP 2017

Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проведет сегодня, 30 мая, голосование за Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, и в случае положительного решения правительство сможет ратифицировать этот документ, передает «Европейская правда».

Напомним, на прошлой неделе в Сенате состоялись дебаты по ратификации Соглашения, засвидетельствовавшие образование большинства в поддержку документа.

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Кроме традиционных сторонников соглашения, сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ поддержали девять сенаторов партии CDA, официально выступающей против принятия, а также трое сенаторов от партии CU, которая также официально не поддерживает ратификацию.

Этого большинства будет достаточно для успешного голосования.

Как сообщалось, ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности Сената поддержать ассоциацию с Украиной 30 мая.

Отметим, 23 февраля нижняя палата голландского парламента поддержала закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. За данное решение проголосовали 89 депутатов из 150, «против» — 55.

Нидерланды — единственная страна, которая еще не ратифицировала СА Украины с ЕС. Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина-ЕС.

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