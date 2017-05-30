Сенат Нидерландов сегодня рассмотрит ассоциацию Украины с ЕС
Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует запуск ассоциации
Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует запуск ассоциации
Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проведет сегодня, 30 мая, голосование за Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, и в случае положительного решения правительство сможет ратифицировать этот документ, передает «Европейская правда».
Напомним, на прошлой неделе в Сенате состоялись дебаты по ратификации Соглашения, засвидетельствовавшие образование большинства в поддержку документа.
Кроме традиционных сторонников соглашения, сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ поддержали девять сенаторов партии CDA, официально выступающей против принятия, а также трое сенаторов от партии CU, которая также официально не поддерживает ратификацию.
Этого большинства будет достаточно для успешного голосования.
Как сообщалось, ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности Сената поддержать ассоциацию с Украиной 30 мая.
Отметим, 23 февраля нижняя палата голландского парламента поддержала закон о ратификации Соглашения об ассоциации
Нидерланды — единственная страна, которая еще не ратифицировала СА Украины с ЕС. Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации