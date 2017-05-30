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09:33 (мск), источник: УралПолит.ру

Прокуратура вскрыла грубые нарушения при проверке свердловских предпринимателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура выявила нарушения при проверке предпринимателей сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального Главного управления МВД России.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вскрыты случаи организации и проведения проверок без законных оснований, а также должностными лицами Управления несвоевременно и не в полном объеме в едином реестре проверок размещалась информация о проверках предпринимателей.

«Имели место факты организации проверки в отношении юридического лица, прекратившего свою деятельность, проведения плановой проверки в отношении субъекта малого бизнеса, несмотря на прямой запрет, установленный ч. 1 ст. 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”… Мониторинг федеральной государственной информационной системы “Единый реестр проверок” показал, что должностными лицами Управления допускаются нарушения и порядка учета проводимых органом государственного контроля (надзора) проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, были выявлены случаи нарушения сроков уведомления хозяйствующих субъектов о предстоящей проверке. При проведении проверки одного из индивидуальных предпринимателей он был уведомлен контролирующим органом непосредственно перед ее проведением, а не за 24 часа как указано в ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Михаилу Бородину.

По результатам его рассмотрения три должностных лица Управления были привлечены к дисциплинарной ответственности, еще пять — предупреждены о персональной ответственности за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.

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Прокуратура вскрыла грубые нарушения при проверке свердловских предпринимателей
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