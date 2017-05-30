Прокуратура вскрыла грубые нарушения при проверке свердловских предпринимателей

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вскрыты случаи организации и проведения проверок без законных оснований, а также должностными лицами Управления несвоевременно и не в полном объеме в едином реестре проверок размещалась информация о проверках предпринимателей.

«Имели место факты организации проверки в отношении юридического лица, прекратившего свою деятельность, проведения плановой проверки в отношении субъекта малого бизнеса, несмотря на прямой запрет, установленный ч. 1 ст. 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”… Мониторинг федеральной государственной информационной системы “Единый реестр проверок” показал, что должностными лицами Управления допускаются нарушения и порядка учета проводимых органом государственного контроля (надзора) проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, были выявлены случаи нарушения сроков уведомления хозяйствующих субъектов о предстоящей проверке. При проведении проверки одного из индивидуальных предпринимателей он был уведомлен контролирующим органом непосредственно перед ее проведением, а не за 24 часа как указано в ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Михаилу Бородину.

По результатам его рассмотрения три должностных лица Управления были привлечены к дисциплинарной ответственности, еще пять — предупреждены о персональной ответственности за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.