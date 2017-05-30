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11:39 (мск), источник: Publika.md

МИДЕИ обязало пятерых российских дипломатов покинуть Молдову в течение 72-х часов

Персонами нон грата объявили в Молдове пятерых российских дипломатов.

Источник: Publika.md

Информацию для Publika TV подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анна Самсон. Пока неизвестно, чем вызваны такие меры и кого именно они коснулись.

Министерство иностранных дел Молдовы обязало дипломатов покинуть нашу страну в течение 72-х часов. Об этом в социальных сетях написал президент Игорь Додон. Глава государства осудил решение внешнеполитического ведомства.

Как сообщают СМИ, один из объявленных персонами нон грата дипломатов — помощник военного атташе российского посольства в Кишиневе Александр Грудин. Его подозревают в связях с Юрием Болбочану, которого обвиняют в измене родине и шпионаже.

В посольстве России ситуацию до сих пор не прокомментировали. А вот замглавы российского МИДа Григорий Карасин заявил, что это провокация против президента Додона. Он добавил, что это решение негативно скажется на молдо-российских отношениях.

Напомним, в начале марта спикер Андриан Канду и премьер Павел Филип объявили об отмене всех официальных командировок в Россию, где последние несколько месяцев задерживали, обыскивали и допрашивали молдавских чиновников и депутатов. В Москву направили ноту с требованием прекратить преследование.

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