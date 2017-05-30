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09:54 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ встретился с делегацией Византийского Клуба

Президент Республики Молдова Игорь Додон провёл встречу с делегацией Международного Византийского Клуба, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

—  Это новая международная общественная организация, ставящая целью изучение стран византийского влияния, консолидацию православного мира, разрушение барьеров между православными странами, борьбу за традиционные христианские ценности, — отметил Президент РМ.

Стоит отметить, что накануне Международный Византийский Клуб провел научную конференцию и открыл представительство в Республике Молдова.

Я поддерживал и поддерживаю любые общественные инициативы, направленные на единство православного мира и борьбу за традиционные ценности, — заявил глава государства.

По окончанию встречи, Президент пожелал Международному Византийскому Клубу и его представительству в Молдове успешной деятельности.

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Президент РМ встретился с делегацией Византийского Клуба
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