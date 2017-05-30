Президент РМ встретился с делегацией Византийского Клуба

— Это новая международная общественная организация, ставящая целью изучение стран византийского влияния, консолидацию православного мира, разрушение барьеров между православными странами, борьбу за традиционные христианские ценности, — отметил Президент РМ.

Стоит отметить, что накануне Международный Византийский Клуб провел научную конференцию и открыл представительство в Республике Молдова.

Я поддерживал и поддерживаю любые общественные инициативы, направленные на единство православного мира и борьбу за традиционные ценности, — заявил глава государства.

По окончанию встречи, Президент пожелал Международному Византийскому Клубу и его представительству в Молдове успешной деятельности.