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09:58 (мск), источник: Pro Город Самара

Глава Самары «поймал за руку» муниципала, выбросившего банку из-под пива из окна авто

С нарушителем провели разъяснительную беседу.

В субботу, 27 мая, мэр Самары Олег Фурсов провел объезд территории областного центра и выявил нарушителя, загрязняющего окружающую среду, пишет «Самарская газета».

— Я ехал по городу и увидел, как из окна передней машины на газон вылетела банка из-под пива. Выяснилось, что авто находится на балансе МП «Спецремстройзеленхоз». Я считаю, это совсем неправильно, когда человек, тем более работник профильного муниципального предприятия, мусорит, — сказал Фурсов.

Руководство МП, которое, к слову, занимается благоустройством и озеленением территории, установило сотрудника, которого глава города «поймал за руку» при выбросе мусора в неположенном месте, и провели с ним разъяснительную беседу.

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