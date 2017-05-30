Глава Самары «поймал за руку» муниципала, выбросившего банку из-под пива из окна авто
С нарушителем провели разъяснительную беседу.
С нарушителем провели разъяснительную беседу.
В субботу, 27 мая, мэр Самары Олег Фурсов провел объезд территории областного центра и выявил нарушителя, загрязняющего окружающую среду, пишет «Самарская газета».
— Я ехал по городу и увидел, как из окна передней машины на газон вылетела банка
Руководство МП, которое, к слову, занимается благоустройством и озеленением территории, установило сотрудника, которого глава города «поймал за руку» при выбросе мусора в неположенном месте, и провели с ним разъяснительную беседу.