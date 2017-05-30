Губернатору Алексею Гордееву показали динозавров в парке «Орлёнок»

Накануне глава региона посетил парк культуры и отдыха «Орленок», который расположен в центре Воронежа. Здесь прошло благоустройство и сейчас работает выставка с говорящим названием «Динозавры».

Организатором выставки стала компания «Юркин Парк Трэвел» — проект, появившийся полтора года назад в Казани. Выставка по плану должна работать до конца лета — 2017. Компания обязалась убрать территорию парка, а также оплатить водоснабжение и электроснабжение.

В парке организаторы разместили 85 движущихся фигур динозавров. Их высота составляет от 1,5 до 15 метров, а вес достигает 2 тонн. Кроме того, работает полтора десятка аттракционов, бассейн и пункты общепита.

По словам собственника бизнеса Игоря Сивова, в парке проходят также археологические мастер-классы и исторические. За май организаторы раздали 150 тысяч бесплатных пригласительных билетов для детей. Еще около 250 тысяч напечатали в периодике.