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10:23 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко проводит Олимпийское собрание НОК Беларуси

30 мая, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко проводит в Минске Олимпийское собрание НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как сообщалось, на собрании планируется избрать Президента, первого вице-президента и вице-президентов НОК Беларуси, а также членов исполкома этой спортивной организации. Участники мероприятия обсудят вопросы внесения изменений и дополнений в устав НОК Беларуси, рассмотрят отчет ревизионной комиссии о деятельности Национального олимпийского комитета за период 2013—2016 годов, а также иные организационные вопросы.

Особое внимание будет уделено подготовке белорусских спортсменов к XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане и XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Планируется также обсудить проблемные вопросы и перспективы спортивной отрасли Беларуси.

В числе участников собрания — руководители республиканских федераций, центров олимпийской подготовки, управлений спорта и туризма облисполкомов и Минского горисполкома.

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