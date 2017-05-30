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10:33 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале стартовал пилотный проект «Бережливые поликлиники»

В Свердловской области стартовал пилотный проект по созданию «бережливых поликлиник» на площадке детской горбольницы № 15 и центральной горбольницы № 2.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Идея создать поликлинику с применением принципов «бережливого производства» появилась в прошлом году. Инициировали проект Минздрав России и федеральный фонд обязательного медицинского страхования совместно с управлением внутренней политики президента и экспертами госкорпорации «Росатом». Целью проекта называют повышение доступности амбулаторной службы, сокращение объема бумажной работы участкового врача, сокращение времени ожидания записи к врачу и непосредственного ожидания приема специалиста перед кабинетом.

Первый этап проекта реализовали в поликлиниках Севастополя, Ярославской и Калининградской областей. Как уточнили в департаменте информационной политики, итогом проекта стало отсутствие очередей у окон регистратуры, прием врача стал проходить строго по времени, указанному в талоне. Опыт трех территорий признали успешным и, начиная с мая этого года, проект внедряется в ряде других субъектов РФ, в том числе, в Свердловской области.

«Неудивительно, что такой сложный проект начинается именно с поликлиники. Амбулаторное звено — самое сложное в системе здравоохранения. И именно от его работы во многом зависит здоровье людей и их удовлетворенность качеством медицинской помощи в целом. Проект “Бережливая поликлиника” направлен на то, чтобы пациент чувствовал себя комфортнее и получал помощь быстрее», — сказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диляра Медведская.

«Бережливые поликлиники» внедрят в основном за счет собственных резервов медорганизаций. Закупка недорогого оборудования, текущий ремонт и обучение персонала будет проводиться за счет средств страхового запаса территориального фонда ОМС.

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