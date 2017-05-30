Максим Решетников предложил провести в Перми молодежный форум

Для обсуждения актуальных молодежных тем и общения всех заинтересованных сторон между собой глава Прикамья предложил провести в этом году в крае молодежный форум. Эту идею поддержали представители молодежной общественности.

«Молодежь — это креативный, “кипящий” слой. Без молодежи движения края вперед, в сторону новых идей, новых предприятий, новых рабочих мест, новых отраслей, новых исследований не будет. Наша задача — снять все барьеры для вашего личностного и профессионального роста, обеспечить динамику преобразований в нашем регионе, чтобы вы не сомневались в его перспективности, видели возможности для самореализации здесь, дома», — подчеркнул Максим Решетников.

Глава региона рассказал об основных моментах краевой молодежной политики и анонсировал молодежный форум, который пройдет в крае в 2017 году. Перед встречей Максим Решетников поприветствовал воспитанников танцевальных студий дворца молодежи и творческой студии фонда Константина Хабенского.

За 6 лет доля 225-балльников в общем числе поступивших в вузы выросла в 4 раза: с 6 до 24%, но треть из них уезжают учиться в другие регионы, и не возвращаются. «Почему так происходит? Может быть, молодежь не видит перспектив здесь, в крае, мы мало о них рассказываем. Именно на это должна быть нацелена молодежная политика», — отметил Решетников.

Глава региона призвал молодых людей занимать активную позицию в жизни. «Нам нужны люди, ориентированные на личностный и профессиональный рост, активные, эффективные. Те, кто интегрирован в общественные процессы, умеет работать в команде и отвечать за результат», — сказал врио губернатора.

Глава Пермского края стремится воспитать в молодых людях финансовую грамотность, умение работать в команде, управлять своим временем, способность организовывать себя, людей и среду вокруг себя. Существуют проекты, нацеленные на эти направления: студенческие отряды, молодежное предпринимательство.

«Молодежная политика — для меня это не постановление правительства. Хочется сделать ее в режима интерактива. Вот наши принципы, цели, к чему мы стремимся, вот проекты, которые в эту картину встраиваются, а вот молодежь, которая заходит на эту площадку и выстраивает свою коммуникацию. Мы, власть, поддерживаем эту инфраструктуру», — поделился своим видением Максим Решетников.

В крае делается многое, чтобы создать комфортную среду для молодых перспективных специалистов, и уже в этом году будут видны изменения. Будут построены и отремонтированы дороги: рекордная за последние пять лет сумма бюджетных средств, около 4,7 млрд рублей направлена на эти работы, в программе — 300 объектов протяженностью 500 км. Возводятся и реконструируются знаковые инфраструктурные объекты: аэропорт, зоопарк, вокзал Пермь 2, на очереди — цирк, театр оперы и балеты, речной вокзал. В этом году будут благоустроены 500 дворов и 60 общественных территорий, построены 17 детских садов, 25 школ, 15 больниц и поликлиник, десятки межшкольных стадионов.

Отвечая на вопросы, заданные молодыми людьми, глава региона рассказал о механизмах поддержки инициатив «снизу» — например, это проект «Управляем вместе», где каждый житель может подать заявку на благоустройство дворов или сообщить о нарушениях, допущенных при ремонте дорог. Также Максим Решетников считает, что для профориентации молодых специалистов нужно разработать совместную программу, которая объединит вузы и предприятия, чье участие может быть обеспечено при содействии краевых властей. Еще одно из направлений, которые помогут молодым людям сориентироваться в жизни — добровольчество. В Пермском крае есть возможности участвовать в волонтерских проектах, приобретать опыт и дополнительные компетенции, отметил Максим Решетников.

Руководитель пермского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие отряды» Алексей Блюмин прокомментировал общение с главой региона: «На моей памяти это первый такой диалог власти с молодежью. Уже сегодня наш регион становится тем местом, где молодежь хочет оставаться. Мы надеемся, что в скором будущем будет выработана концепция, система работы с молодежью, которая позволит нам, молодым сделать все возможное для развития своего региона».