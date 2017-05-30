Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Макрон рассказал об обсуждении с Путиным ситуации с геями в Чечне
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Как будут изымать единственное жилье должников?
"Мне б такую": фанаты восхищены фигурой Серябкиной
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
8«Суперлюди» Японии
10В тени красоты
10Последний звонок-2017 в России
10:24 (мск), источник: СуперОмск

Прокуратура требует с экс-чиновников Гамбурга и Меренкова 130 миллионов рублей

Скандал с земельными махинациями в поселке Чукреевка до сих пор аукается бывшему первому заместителю губернатора Омской области Юрию Гамбургу.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Омской области наложила арест на дом и коллекцию оружия экс-чиновника, а с него самого и его подельница Вадима Меренкова требует 130 миллионов рублей.

Напомним, Гамбурга арестовали в июне 2014 года. Около двух лет бывший чиновник ожидал решения суда в СИЗО. Суд признал его виновным в махинациях с землей под коттеджи и назначил 5,5 лет лишения свободы. Уже 17 апреля 2017 года судья Советского райсуда одобрила ходатайство об условно-досрочном освобождении Гамбурга. Вину осужденный так и не признал. Ущерб от действий дуэта «Гамбург-Меренков» составил около 200 миллионов рублей.

«В настоящее время по искам прокурора г. Омска и прокурора Кировского округа г. Омска часть земельных участков (на общую сумму более 70 млн руб.) изъята из незаконного владения и возращена в муниципальную и региональную собственность. В целях взыскания с указанных лиц оставшейся суммы причиненного ущерба заместитель прокурора области направил в суд соответствующее исковое заявление. Для обеспечения иска на имущество ответчиков наложен арест», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что сам чиновник пытается через суд добиться снятия ареста со своего имущества. Так адвокат Гамбурга Олег Любушкин обратился в Центральный районный суд Омска с ходатайством о снятии ареста с оружия и элитного особняка в Новой Чукреевке, принадлежащие его клиенту.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Число жертв урагана в московском регионе выросло до 16 человек
Россия заявила о готовности начать переговоры с США по Донбассу
Правительство обяжет госкомпании закупать российские самолеты
На Волге сел на мель теплоход с пассажирами на борту
Военный погиб при жесткой посадке самолета в Саратовской области
Минюст России разработал законопроект о самозанятых гражданах
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Москвичи активно продают жилье в идущих под снос домах
Как будут изымать единственное жилье должников?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь