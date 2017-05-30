Прокуратура требует с экс-чиновников Гамбурга и Меренкова 130 миллионов рублей
Скандал с земельными махинациями в поселке Чукреевка до сих пор аукается бывшему первому заместителю губернатора Омской области Юрию Гамбургу.
Скандал с земельными махинациями в поселке Чукреевка до сих пор аукается бывшему первому заместителю губернатора Омской области Юрию Гамбургу.
Прокуратура Омской области наложила арест на дом и коллекцию оружия
Напомним, Гамбурга арестовали в июне 2014 года. Около двух лет бывший чиновник ожидал решения суда в СИЗО. Суд признал его виновным в махинациях с землей под коттеджи и назначил 5,5 лет лишения свободы. Уже 17 апреля 2017 года судья Советского райсуда одобрила ходатайство об
«В настоящее время по искам прокурора г. Омска и прокурора Кировского округа г. Омска часть земельных участков (на общую сумму более 70 млн руб.) изъята из незаконного владения и возращена в муниципальную и региональную собственность. В целях взыскания с указанных лиц оставшейся суммы причиненного ущерба заместитель прокурора области направил в суд соответствующее исковое заявление. Для обеспечения иска на имущество ответчиков наложен арест», — сообщает
Отметим, что сам чиновник пытается через суд добиться снятия ареста со своего имущества. Так адвокат Гамбурга Олег Любушкин обратился в Центральный районный суд Омска с ходатайством о снятии ареста с оружия и элитного особняка в Новой Чукреевке, принадлежащие его клиенту.