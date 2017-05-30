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10:59 (мск), источник: Actualitati.md

Чебан: Мы продолжим собирать подписи за отставку Киртоакэ

Об этом заявил сегодня, 30 мая, председатель фракции ПСРМ Ион Чебан комментируя ситуацию по собраным подписям по референдуму Анти-Киртоакэ, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

 — На сегодняшний день собрано почти 70 подписей, для проведения референдума анти-Киртоакэ, это количество подписей мы собрали за 19 дней, это большое, чем мы ожидали. Это говорит о том, насколько печальна ситуация в городе. Спасибо всем, кто участвовал.

Немало важно то, что суд дал 60 дней для сбора подписей, учитывая ситуацию в городе, мы продолжим собирать подписи, чтобы число было еще больше и еще больше людей смогли высказать свое мнение о ситуации в городе и Киртоакэ. Уверен, что число будет еще больше. Вместе с этим мы сделаем авизаре листов в городе и пригородах, чтобы к концу периода сбора подписей все листы, согласно закону, были переданы в суд для проверки, чтобы начать подготовку к проведению референдума, который может начаться в октябре ноябре, — отметил Чебан.

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Кроме этого социалист обратил внимание на частый вопрос, почему ПСРМ не идет дальше.

 — У нас нет ни одного шанса верить этой власти и судам. Мы не исключаем, что Гимпу как когда-то уйдет в оппозицию, чтобы спасти свой рейтинг, но скажу одно, в этот раз ему ничего не поможет, ЛП это партия, которая уйдет в историю и ей ничего не поможет, — уверен социалист.

По мнению Чебана, перевод под домашний арест с теми тяжелыми обвинениями, которые выдвинули задержанным, это может быть скрытой попыткой для блокирования референдума.

 — Повторяю, мы пойдем до конца и сделаем все, чтобы Киртоакэ ушел в отставку, и проведем референдум. Кто-то говорит, что министры ЛП ушли из правительства, вопрос. А что с железной дорогой будет, где большой поток денег идет в казну ЛП, а Air Moldova, все предприятия, которыми руководит ЛП? Поэтому, повторяю, мы пойдем до конца, — подытожил Чебан.

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