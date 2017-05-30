Чебан: Мы продолжим собирать подписи за отставку Киртоакэ
Об этом заявил сегодня, 30 мая, председатель фракции ПСРМ Ион Чебан комментируя ситуацию по собраным подписям по референдуму
Об этом заявил сегодня, 30 мая, председатель фракции ПСРМ Ион Чебан комментируя ситуацию по собраным подписям по референдуму
— На сегодняшний день собрано почти 70 подписей, для проведения референдума
Немало важно то, что суд дал 60 дней для сбора подписей, учитывая ситуацию в городе, мы продолжим собирать подписи, чтобы число было еще больше и еще больше людей смогли высказать свое мнение о ситуации в городе и Киртоакэ. Уверен, что число будет еще больше. Вместе с этим мы сделаем авизаре листов в городе и пригородах, чтобы к концу периода сбора подписей все листы, согласно закону, были переданы в суд для проверки, чтобы начать подготовку к проведению референдума, который может начаться в октябре ноябре, — отметил Чебан.
Кроме этого социалист обратил внимание на частый вопрос, почему ПСРМ не идет дальше.
— У нас нет ни одного шанса верить этой власти и судам. Мы не исключаем, что Гимпу как
По мнению Чебана, перевод под домашний арест с теми тяжелыми обвинениями, которые выдвинули задержанным, это может быть скрытой попыткой для блокирования референдума.
— Повторяю, мы пойдем до конца и сделаем все, чтобы Киртоакэ ушел в отставку, и проведем референдум.