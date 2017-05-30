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10:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южный Урал первым в России внедрит систему управления качеством воздуха

Об этом стало известно по итогам Невского международного экологического конгресса.

В экологическом форуме участвовал глава региона Борис Дубровский. Он сообщил, что в Челябинской области будет внедрена система управления качеством атмосферного воздуха на основе квот, рассчитанных по сводному тому предельно допустимых выбросов. В правительстве Челябинской области рассчитывают, что в реализации этой инициативы южноуральские власти поддержит Совет Федерации.

В итоговый документ форума также вошло предложение Дубровского включить сводные расчеты по загрязнению воздуха в природоохранное законодательство, чтобы использовать их при нормировании выбросов предприятий.

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