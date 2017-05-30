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11:10 (мск), источник: Новости Перми

Врио губернатора встретился с молодежью Прикамья

29 мая 2017 в пермском дворце молодежи состоялась встреча Максима Решетникова с лидерами общественных и политических молодежных движений края.

Временно исполняющий обязанности главы региона рассказал об основных моментах краевой молодежной политики и анонсировал молодежный форум, который пройдет в крае в 2017 году.

На встрече присутствовали представители спортивных, культурных молодежных проектов, волонтерских организаций, образовательных учреждений, а также воспитанники танцевальных студий дворца молодежи и творческой студии фонда Константина Хабенского.

Максим Решетников призвал молодых людей занимать активную жизненную позицию, учиться работать в команде, управлять своим временем, способность организовывать себя, людей и среду вокруг себя, развивать собственную финансовую грамотность.

Для обсуждения актуальных молодежных тем и общения всех заинтересованных сторон между собой врио губернатора Прикамья предложил провести в этом году в крае молодежный форум. Эту идею поддержали представители молодежной общественности.

«Наша задача — снять все барьеры для вашего личностного и профессионального роста, обеспечить динамику преобразований в нашем регионе, чтобы вы не сомневались в его перспективности, видели возможности для самореализации здесь, дома», — подчеркнул Максим Решетников, обращаясь к молодым людям.

Также он подчеркнул, что важнейшая задача краевых властей — остановить «утечку мозгов». За шесть лет доля 225-балльников на ЕГЭ в общем числе поступивших в вузы выросла в четыре раза: с 6 до 24%, но треть из них уезжают учиться в другие регионы и не возвращаются.

В крае делается многое, чтобы создать комфортную среду для молодых перспективных специалистов, сделать город более удобным и приятным для жизни. Так, в этом году будут построены и отремонтированы дороги, на это выделено около 4,7 млрд рублей, в программе — 300 объектов протяженностью 500 км. Возводятся и реконструируются знаковые инфраструктурные объекты: аэропорт, зоопарк, вокзал Пермь 2, на очереди — цирк, театр оперы и балеты, речной вокзал. Идет благоустройство дворов и общественных территорий, детские сады, поликлиники, школы и десятки межшкольных стадионов.

Отвечая на вопросы, заданные молодыми людьми, глава региона рассказал о механизмах поддержки инициатив «снизу» — например, это проект «Управляем вместе», где каждый житель может подать заявку на благоустройство дворов или сообщить о нарушениях, допущенных при ремонте дорог. Также Максим Решетников считает, что для профориентации молодых специалистов нужно разработать совместную программу, которая объединит вузы и предприятия, чье участие может быть обеспечено при содействии краевых властей. Еще одно из направлений, которые помогут молодым людям сориентироваться в жизни, — добровольчество. В Пермском крае есть возможности участвовать в волонтерских проектах, приобретать опыт и дополнительные компетенции, отметил Максим Решетников.

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