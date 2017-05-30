Гречаный: Народ может пострадать после высылки российских дипломатов

— Мы хотим дружить с Россией, нам нужно восстанавливать отношения со страной, которая является нашим стратегическим партнером, а не портить отношения с ней, как это делают нынешние власти в интересах своих зарубежных покровителей. Такими вещами не шутят, а от ответных мер может пострадать молдавский народ, — сказала она.

Гречаный напомнила, что стараниями президента Молдовы Игоря Додона отношения между двумя странами начали восстанавливаться. Только с начала года молдавский экспорт в Россию вырос на 40%, расширяется региональное сотрудничество, начат диалог с бизнес-сообществом России о привлечении инвестиций в молдавскую экономику,. Решаются и проблемы молдавских трудовых мигрантов, подавляющее большинство которых трудится в России.