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16:51 (мск), источник: Prokazan.ru

Глава МВД по РТ за год заработал 3,1 млн рублей

Министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин за 2016 год заработал 3,156 млн рублей.

Его жена заработала 25,5 тыс рублей. Двое несовершеннолетних детей не имеют дохода. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, согласно декларации, недвижимой собственности и автомобилей у министра МВД нет. В собственности жены жилой дом (208 кв.м), земельный участок (1,682 тыс. кв. м), на детей записана половина квартиры (151,6 кв. м).

Отмечается, что супруга Хохорина, как и год назад, ездит на Toyota RAV4 2012 года выпуска.

К примеру, доход заместителя министра Рафаиля Гильманова за прошлый год составил 1,998 млн рублей. Доход другого замминистра Дамира Динниулова вместе с супругой составил почти 2,5 млн рублей.

Начальник Казанского юридического института МВД России Фоат Зиннуров за год заработал 2,279 млн рублей, его жена 1,5 млн рублей.

Комментарии
1
Рахматулин 1954 Весёлый..
Настоящий чекист милиционер ,чуть ли не Дзержинский Ф.Э респект такому менту ,если каждый мент будет так жить по должности и по зарплате ,то вшивые менты сами исчезнут из органов МВД ..
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