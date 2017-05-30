Украинцы просят у Порошенко пустить поезда в Крым, ввести китайский язык в школах и разрешить многоженство

Так, на этой неделе граждане соседней страны разместили на ресурсе петиции, в которых предложили главе государства Петру Порошенко вернуть поезда в Керчь, разрешить многоженство и ввести китайский язык в школах.

В частности, автор одной из петиций озадачился тем, что сейчас украинцам очень накладно ездить в Крым, поэтому и попросил вернуть поезда до Керчи. Почему именно этот город заинтересовал гражданина, он не написал.