Украинцы просят у Порошенко пустить поезда в Крым, ввести китайский язык в школах и разрешить многоженство
КИЕВ, 30 мая — РИА Новости (Крым). Не успели утихнуть на сайте официального
КИЕВ, 30 мая — РИА Новости (Крым). Не успели утихнуть на сайте официального
Так, на этой неделе граждане соседней страны разместили на ресурсе петиции, в которых предложили главе государства Петру Порошенко вернуть поезда в Керчь, разрешить многоженство и ввести китайский язык в школах.
В частности, автор одной из петиций озадачился тем, что сейчас украинцам очень накладно ездить в Крым, поэтому и попросил вернуть поезда до Керчи. Почему именно этот город заинтересовал гражданина, он не написал.
«Во-первых, это очень дорого для студента,
Правда, уточнил, что «стартовать» можно с двух жен, а уже после подтверждения своего финансового благополучия — женись на скольких хочешь. Однако сторонников такого предложения, выраженного в форме петиции также во вторник, оказалось только трое, зато двое из них — женщины.
Автор еще одной петиции решил не морочить Порошенко голову обоснованием своего предложения и просто потребовал ввести в школах предмет «китайский язык и литература», но только с 6-го класса. С воскресенья такое предложение поддержали только 8 человек.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 17 мая на Украине вступил в силу указ президента страны, который, в частности, предусматривает запрет доступа к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса», mail.ru. Вскоре после этого официальное