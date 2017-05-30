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11:39 (мск), источник: РИА Крым

Украинцы просят у Порошенко пустить поезда в Крым, ввести китайский язык в школах и разрешить многоженство

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости (Крым). Не успели утихнуть на сайте официального интернет-представительства президента Украины страсти по закрытию российских социальных сетей, как у украинцев появились новые нужды.

Источник: Reuters

Так, на этой неделе граждане соседней страны разместили на ресурсе петиции, в которых предложили главе государства Петру Порошенко вернуть поезда в Керчь, разрешить многоженство и ввести китайский язык в школах.

В частности, автор одной из петиций озадачился тем, что сейчас украинцам очень накладно ездить в Крым, поэтому и попросил вернуть поезда до Керчи. Почему именно этот город заинтересовал гражданина, он не написал.

«Во-первых, это очень дорого для студента, во-вторых, поездка стала занимать гораздо больше времени, чем на поезде, который курсировал раньше. Это большая проблема не только для студентов, но и для других слоев населения. Много у кого остались родные, к которым неудобно приезжать», — обосновал свою просьбу автор петиции, размещенной на интернет-представительстве в этот вторник.

Еще один украинец, видимо, задумавшись о демографических проблемах страны, призвал разрешить многоженство.

Правда, уточнил, что «стартовать» можно с двух жен, а уже после подтверждения своего финансового благополучия — женись на скольких хочешь. Однако сторонников такого предложения, выраженного в форме петиции также во вторник, оказалось только трое, зато двое из них — женщины.

Автор еще одной петиции решил не морочить Порошенко голову обоснованием своего предложения и просто потребовал ввести в школах предмет «китайский язык и литература», но только с 6-го класса. С воскресенья такое предложение поддержали только 8 человек.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 17 мая на Украине вступил в силу указ президента страны, который, в частности, предусматривает запрет доступа к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса», mail.ru. Вскоре после этого официальное интернет-представительство президента Украины заполонили пользователи, требующие снять это табу.

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