В правительстве Самарской области не смогли ответить, почему «Крылья Советов» провалились

Правительство Самарской области не знает, почему «Крылья Советов» не смогли остаться в Премьер-лиге даже с усиленным финансированием. Вопрос о клубе был задан вице-губернатору Александру Нефедову во вторник, 30 мая на заседании губдумы.

— Почему наш клуб вылетел из РФПЛ? Мы столько им финансирования вливали, в том числе и в прошлом году, — спросил оппозиционный депутат Матвеев.

— Селяви, — философски ответил чиновник.

Александр Нефедов добавил, что правительство региона сделает все возможное, чтобы ФК «Крылья Советов» вернулись в высшую лигу российского футбола.

Напомним, футбольный клуб получал в прошлом году несколько дополнитеных финансовых вливаний из областного бюджета.