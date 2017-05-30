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11:25 (мск), источник: Pro Город Самара

В правительстве Самарской области не смогли ответить, почему «Крылья Советов» провалились

Вице-губернатор произнес «Селяви».

Правительство Самарской области не знает, почему «Крылья Советов» не смогли остаться в Премьер-лиге даже с усиленным финансированием. Вопрос о клубе был задан вице-губернатору Александру Нефедову во вторник, 30 мая на заседании губдумы.

 — Почему наш клуб вылетел из РФПЛ? Мы столько им финансирования вливали, в том числе и в прошлом году, — спросил оппозиционный депутат Матвеев.

 — Селяви, — философски ответил чиновник.

Александр Нефедов добавил, что правительство региона сделает все возможное, чтобы ФК «Крылья Советов» вернулись в высшую лигу российского футбола.

Напомним, футбольный клуб получал в прошлом году несколько дополнитеных финансовых вливаний из областного бюджета.

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