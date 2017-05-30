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11:52 (мск), источник: Интерфакс

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 38 тыс. евро из-за нарушений на выборах в Госдуму в 2011 году

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 38 тысяч евро заявителям, пожаловавшимся на нарушения во время выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Источник: РИА "Новости"

Несколько жителей Петербурга, в том числе ряд депутатов от партии «Справедливая Россия» и наблюдатели на выборах, пожаловались в ЕСПЧ на то, что результаты голосования на нескольких участках были изменены, однако их обращения в избирком и прокуратуру не привели к пересчету голосов.

В иске говорилось о нарушении статьи 3 протокола № 1 (право на свободные выборы) и статьи 13 (право на эффективную правовую защиту) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, два истца утверждали, что представители властей пытались отговорить их от подачи заявлений в ЕСПЧ, что нарушает статью 34 (право на индивидуальное ходатайство). Два истца позднее отозвали свои жалобы.

После выборов депутатов Госдумы в 2011 году в обществе обсуждались допущенные на них нарушения:

многократное голосование по открепительным удостоверениям («карусели»), изменение данных при подсчете голосов и создание помех работе наблюдателей.

На этих выборах «Единая Россия» набрала 49,32% голосов, КПРФ — 19,19%, ЛДПР — 11,67%, «Справедливая Россия» — 13,24%. Подозрения в фальсификации итогов этих выборов привели к массовым акциям протеста.

Комментарии
3
Андрей .
Хвост?))))
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Йона Поткиванок
"...Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти..." Журналюге, написавшему это, не известно, что Россия не считает постановления ЕСПЧ обязательными? Или кроме слова "обязал" другого в институте не выучил? Или"институтов ен кончали"?
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Нью Васюки
Некоторые недовольные хотят отхватить халяву! Конечно, лишние бабки никому не помешают, но тут у них вряд ли пролезет. Решение ЕСПЧ - красная тряпка для быка.
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