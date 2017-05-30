ЕСПЧ обязал РФ выплатить 38 тыс. евро из-за нарушений на выборах в Госдуму в 2011 году

Несколько жителей Петербурга, в том числе ряд депутатов от партии «Справедливая Россия» и наблюдатели на выборах, пожаловались в ЕСПЧ на то, что результаты голосования на нескольких участках были изменены, однако их обращения в избирком и прокуратуру не привели к пересчету голосов.

В иске говорилось о нарушении статьи 3 протокола № 1 (право на свободные выборы) и статьи 13 (право на эффективную правовую защиту) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, два истца утверждали, что представители властей пытались отговорить их от подачи заявлений в ЕСПЧ, что нарушает статью 34 (право на индивидуальное ходатайство). Два истца позднее отозвали свои жалобы.

После выборов депутатов Госдумы в 2011 году в обществе обсуждались допущенные на них нарушения: