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11:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

МИД назвал причины возможного отказа украинцам во въезде в ЕС

Гражданину Украины может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях при условии, что он, в частности, находится в списке лиц, въезд которых хотя бы в одной стране ЕС запрещен или у него нет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.

Источник: Reuters

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Департамент консульской службы МИД Украины перечислил причины, на основании которых украинцам могут отказать в пересечении границы в страны Европейского Союза.

Ниже приводится текст сообщения, опубликованный на официальной странице департамента МИД в соцсети Facebook:

«Гражданину Украины может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях при условии, что гражданин:

  • находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности
  • находится в списке лиц, въезд которых хотя бы в одной стране ЕС запрещен
  • осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год
  • является объектом решения о выдворении из страны, принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания
  • если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности
  • если нет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

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