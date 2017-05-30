МИД назвал причины возможного отказа украинцам во въезде в ЕС

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Департамент консульской службы МИД Украины перечислил причины, на основании которых украинцам могут отказать в пересечении границы в страны Европейского Союза.
Ниже приводится текст сообщения, опубликованный на официальной странице департамента МИД в соцсети Facebook:
«Гражданину Украины может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях при условии, что гражданин:
- находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности
- находится в списке лиц, въезд которых хотя бы в одной стране ЕС запрещен
- осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год
- является объектом решения о выдворении из страны, принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания
- если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности
- если нет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов
Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.