Аксенов: медиафорум в Алуште поможет донести правду о Крыме всему миру

Медиафорум пройдет в Крыму 11—12 июня по инициативе бизнесмена и издателя британских газет The Independent и The London Evening Standard Александра Лебедева. В мероприятии примут участие журналисты, редакторы и владельцы средств массовой информации из России и других стран, представители Академии наук, эксперты и политологи, деятели культуры и искусства. Ожидается, что спикерами на форуме станут официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, депутаты Госдумы, члены Совфеда. О своем участии в форуме заявил и глава Крыма Аксенов.

«Полностью поддерживаю инициативу о проведении в Алуште медиафорума “Открытый Крым: своими глазами”. Для нас очень важны подобные мероприятия, помогающие донести до международной общественности объективную и непредвзятую информацию о российском Крыме», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.