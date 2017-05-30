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12:01 (мск), источник: УралПолит.ру

Константин Пудов: «Борьба за Экспо-2025 будет еще острее и жарче»

О шансах России, накопленном опыте и переднем крае «дипломатической передовой» рассказал в интервью «УралПолит.Ru» помощник сенатора Аркадия Чернецкого, официальный представитель заявочного комитета «Экспо-2020» Константин Пудов.

На этой неделе, 1 июня представительная российская делегация, в которую войдут чиновники из Минпромторга, сенатор Аркадий Чернецкий, и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб отправятся в Международное бюро выставок в Париже.

Источник: УралПолит.ру

На прошлой неделе заявка Екатеринбурга вошла в шорт-лист претендентов на проведение всемирной выставки 2025 года. На этот раз у Екатеринбурга будет три оппонента — Париж, где выставки проходили шесть раз, Осака (здесь проходило Экспо 1970) и один из наиболее динамичных мегаполисов постсоветского пространства — Баку.

О шансах России, накопленном опыте и переднем крае «дипломатической передовой» рассказал в интервью «УралПолит.Ru» помощник сенатора Аркадия Чернецкого, официальный представитель заявочного комитета «Экспо-2020» Константин Пудов.

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— После поражения Дубаям в 2013 году многие считали, что в борьбу за Экспо Екатеринбург больше не вступит, но оказалось, что столица Урала получила второй шанс. Как удастся его реализовать?

— Конечно, это огромное событие, которое состоялось на прошлой неделе — передача заявки РФ на право соревноваться среди стран и городов, претендующих на проведение Экспо в 2025 году. Тот факт, что Екатеринбург отобран в очередной раз руководством страны для участия в этой заявочной кампании это для нас почетно и ответственно. Во-первых, это подчеркивает лидерские качества города и региона, с другой стороны, подтверждает успешность и правильность кампании, которая была проведена в 2012—2013 году и, в этом смысле, подготовленность нашей территории и города, нашей команды учитывались и эта высокая оценка руководства — очередной предоставленный шанс.

— Кампания была эффектной и, в целом, успешной, но прошло несколько лет, ситуация, в том числе, международная изменилась. Как будет учитываться прежний опыт в кампании следующего года?

— Я недавно листал нашу заявочную книгу, которую мы делали в прошлый раз. Несмотря на то, что там есть базовые и ключевые вещи, туда нужно будет вносить коррективы, как и в тактику и стратегию действий, — город менялся, развивался, корректировке подвергались планировочные, архитектурные вещи, в том числе, и территория Верх-Исетского района, правоборежного ВИЗа, который рассматривается как возможность для строительства Экспо-парка. Но еще раз подчеркну, что тот опыт, который наработан, команда, материальные наработки в виде генплана, они будут востребованы.

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— Облегчит ли это формирование заявки и борьбу за голоса?

— С одной стороны, Екатеринбургу, конечно, будет легче, поскольку есть такая база. Мы на самом деле лидеры в стране, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, среди городов, в которых в принципе можно провести крупное мероприятие с таким количеством посетителей. Напомню, выставка проходит более пяти месяцев и в нашей прошлой заявке прогнозировалось участие 32 млн посетителей. Максимальное число в пиковые дни — открытие, закрытие, дни с максимальным количеством событий, — приближалось к 400 тыс. То есть, мы прогнозировали посещение от 170 до 400 тыс. посетителей в день. Это такое огромное число, которое, по большому счету, ни одному другому городу, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга не переварить.

Даже если сравнивать с крупными спортивными мероприятиями, на которые заточена, например, Казань — разница в 15−20 раз. Олимпийские игры собирают 1,2 — 2 млн зрителей, максимум 3 млн человек, за те три недели, которые проходят, Экспо за почти полгода ориентируется на 30−32 млн человек. У нас есть инфраструктурная подготовленность, идейная, есть готовая площадка — это все наши преимущества, но подчеркну, что проблемы международной повестки никто не снимал. Никто не умалчивает о санкциях и придется бороться, возможно, в более сложных условиях, с точки зрения дипломатических, международных отношений.

— В прошлый раз мы стали вторыми, можно ли говорить, что и в этот раз будут ориентироваться на этот результат? Кто-то верит в победу Екатеринбурга?

— В прошлый раз мы достигли очень высокого результата, как бы кто-то не упрощал. Мы прошли три раунда, в результате которых поочередно одержали победу над Таиландом, Бразилией и Турцией, а в финале набрали более 40 голосов (47 голосов — прим. ред.). Это в разы больше, чем набирала в 2003 году Москва, когда она заявлялась на право проведения выставки 2010 года.

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С одной стороны, эта работа позволила сделать титанический рывок с точки зрения узнаваемости города, с точки зрения его пиара, промо как на внутрироссийском, так и международном уровне. Эта большая работа, результатом которой станет привлечение инвестиций, туристов и т. д. С другой стороны, достигнутый высокий уровень не позволяет «упасть в грязь лицом» и набрать меньше. Как максимум мы должны побеждать, а как минимум, активно участвовать и набирать не меньше голосов, чем в прошлый раз.

— Как на старте кампании можно оценить оппонентов — можно ли их сравнивать с участниками предыдущей кампании, есть ли среди них явные аутсайдеры?

— Я никого не хочу критиковать или как-то выделять Екатеринбург, но конкуренты — все, как на подбор. Париж — ну что тут говорить, это, одна из главных европейских столиц, здесь проходили первые выставки. Осака и Япония как таковые, они выиграли право на проведение Олимпийских игр 2020 и будут биться на результат. А то, что это одна из самых высокотехнологичных стран, которая живет уже не в XXI, а в XXII веке, им сам «бог технологий» велел бороться за участие, тут никто не спорит. Что касается Азербайджана, это совершенно новая постсоветская, но в то же время, ориентированная на восточный мир, страна, причем на мир продвинутый, включающий в себя Эмираты и иные мощные государственные образования, основанные, фактически, на неограниченных ресурсах. Как мы знаем, Баку расцветает в последнее время на правильном инвестировании нефтяных ресурсов и страна идет своим путем. У нее такой рост, который был бы весьма кстати подкреплен проведением крупнейшего мирового события. Я думаю, что у Баку и Азербайджана очень практичный расчет. его можно сравнить с расчетом Турции, когда они просто спланировали поднимать Измир, побережье, альтернативное Анталии, на другой стороне страны, решили тоже развивать экономику и использовали Экспо как шанс для раскрутки этой новой площадки. Словом, и в прошлый раз не было легких «партнеров» по соревнованию, но в этот раз конкуренция, мне кажется, будет очень высокая. Еще раз подчеркну, что для Екатеринбурга почетно и приятно быть избранным для этой миссии, но нужно осознавать, что, если говорить военной терминологией, мы — самый передовой резерв страны, брошеный на самое ответственное направление, в котором нужны энергичность, мощь, смелость и, в определенной степени, авантюрность, чтобы заполучить необходимый результат. А результат на момент старта кампании, не предрешен, как могло бы кому-то показаться. Мы ощущаем себя на передовом рубеже борьбы за интересы страны и схватка будет очень и очень отчаянная.

— И все-таки, есть ли фаворит?

— Если говорить о соперниках, они все ровные и мощные и, в этой связи, разделение голосов будет более четким. В прошлый раз англосаксонский мир был против нас, Англия, Америка, Британское содружество и ориентированные на эту ось, турки собрали вокруг себя определенную группу, но была группа стран, относительно свободных, за чьи голоса можно было бороться. Сегодня, я так полагаю, разделение будет более сегментированное. При общих успехах одного или двух претендентов, у других не будет таких провалов, как у Бразилии.

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В этом плане, у каждой из этих стран, есть свой, выражаясь предвыборным языком, отмобилизованный электорат, группы стран, которые четко ориентированы на Францию, Японию, Азербайджан и Россию. Возможно, борьба будет еще острее, чем в прошлом цикле.

— Что с технической точки зрения будет происходить в ближайшее время?

— Это международное решение будет подкреплено внутригосударственными решениями, будет назначен уполномоченный орган и лицо, которое будет проводить оргкомитеты на федеральном уровне, вероятно, министр или вице-премьер. Потом, скорее всего, будет создана автономная некоммерческая организация в качестве оргкомитета и пойдут все процедуры. Кстати сказать, в июне уже должна пройти в МБВ первая презентация, а в конце 2018 года в МБВ пройдет голосование, на котором будет определен город, где будет проходить всемирная универсальная выставка.

— Сейчас Екатеринбург готовится к Чемпионату мира по футболу, многие недовольны тем, что медленно шла реконструкция центрального стадиона, город постоянно перекрыт из-за строительства развязок в центре и т. д. Скорее всего, масштабная стройка Экспо-парка на ВИЗе вызовет не меньше негатива. Что Вы скажете этим людям?

— Борьба для города полезна во всех смыслах. Как в притче про лягушку, которая месит ногами молоко и превращает его в масло, чтобы выбраться из стакана — только тот, кто работает может достичь результатов в продвижении территории. В любом случае, будут аккумулированы ресурсы, которые никогда бы не появились на развитие и продвижение города. Это будут ресурсы федеральные, ресурсы бизнеса, будет сформирован фонд заявочного комитета, бюджет и все это пойдет на пользу города.

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