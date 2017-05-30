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13:45 (мск), источник: Sputnik.md

Премьер Филип объяснил причину высылки российских дипломатов

Как отметил премьер-министр Молдовы Павел Филип, главная причина, по которой дипломаты РФ были объявлены персонами нон грата в Молдове, заключается в том, что была получена определенная информация от спецслужб.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Павел Филип заявил, что пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата на основе информации, полученной от спецслужб.

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В понедельник вечером в молдавской прессе появилась информация о том, что МИД Молдовы объявил персонами нон грата пятерых российских дипломатов. Позже посол России Фарит Мухаметшин подтвердил, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в республике.

Дипломат отметил, что документ изучается. Президент республики Игорь Додон осудил такое решение правительства страны.

На вопрос журналистов, о ком конкретно идет речь, Филип отметил, что не может раскрывать такую информацию.

«Правила не позволяют делать это. Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами, — сказал премьер.

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