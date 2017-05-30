Шкиряк заявил о скором блокировании доступа к сайтам ЛНР и ДНР

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко заявила, что Киев должен заблокировать все сайты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил о скорой реализации инициативы по блокированию сайтов самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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«Категорически поддерживаем инициативу Ирины Геращенко о немедленном блокировании», — написал Шкиряк во вторник в Facebook, уточнив, что «реализация уже вскоре (будет — ред.)».

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, запрещается доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.