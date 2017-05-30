Шкиряк заявил о скором блокировании доступа к сайтам ЛНР и ДНР
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк также сообщил о «категорической поддержке инициативы» Ирины Геращенко о блокировании сайтов самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк также сообщил о «категорической поддержке инициативы» Ирины Геращенко о блокировании сайтов самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил о скорой реализации инициативы по блокированию сайтов самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Ранее первый
«Категорически поддерживаем инициативу Ирины Геращенко о немедленном блокировании», — написал Шкиряк во вторник в Facebook, уточнив, что «реализация уже вскоре (будет — ред.)».
Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, запрещается доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.
В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским