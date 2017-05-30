В Самарской области обещают упростить создание родовых захоронений

Во вторник, 30 мая, в самарской губдуме принят в первом чтении законопроект, упрощающий создание семейных захоронений на территории области.

Данный закон работает в регионе уже два года, но имел множество недостатков. Например, в ответственных органах требовали от заявителя на создание захоронение указывать конкретных родственников, которых там похоронят. Т.е., написать имена живых людей, что вызывало этические затруднения у их родных, которые часто отказывались писать подобное заявление.

Теперь же, процедуру предлагают значительно упростить. Так, заявитель указывает только число лиц, которых планируется захоронить на родовом участке.

Кроме того, авторы законопроекта предусмотрели возможность создания семейного колумбария на территории региона. Это «стена скорби», предназначенная для захоронения урн с прахом родственников. Впрочем, пока в области нет крематория, эта возможность не будет востребованной среди самарцев.