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12:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Нижний Новгород необходимо включить в Золотое кольцо России», — Евгений Лебедев

Как отметил Евгений Лебедев, юбилей — это хорошая возможность для решения вопросов развития туристического сектора.

«Нижний Новгород необходимо включить в Золотое кольцо России», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 800-летия основания Нижнего Новгорода, которое состоялось 29 мая в Москве.

По его словам, к 800-летию Нижнего Новгорода из федбюджета будет выделена субсидия в размере более 802 млн. рублей. Расходование этих средств будет распределяться равными пропорциями по годам, начиная с 2019 года. Со стороны области объем софинансирования составит порядка 160 млн. рублей.

Евгений Лебедев напомнил, что в ноябре прошлого года была утверждена Концепция подготовки празднования этой даты «Мой новый Нижний Новгород». Документ предусматривает проведение реставрации крупных объектов культурного наследия: Кремля, Нижегородского государственного художественного музея, музея имени Горького.

«Главная цель празднования — создание новой городской среды, рождение нового города, основанного на сбалансированной градостроительной политике, принципах сохранения исторического и культурного наследия, уникальных архитектурных ансамблей. Впереди нас ожидает чемпионат мира по футболу. Мы видим, что за пределами нашей страны распространяется негативная информация о предстоящем турнире, чтобы попытаться убедить иностранных болельщиков к нам не приезжать. Лучшим ответом на это станет прекрасно организованный чемпионат, и мы проводим необходимую работу в этом направлении», — сказал Евгений Лебедев.

Как отметил Евгений Лебедев, юбилей — это хорошая возможность для решения вопросов развития туристического сектора. «Нижний Новгород необходимо включить в Золотое кольцо России — туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, народные ремесла. Во времена СССР город был закрытым, что помешало решить этот вопрос уже тогда», — подчеркнул Евгений Лебедев.

Напомним, что перед празднованием 800-летия Нижнего Новгорода планируется провести полную ревизию Кремля. В течение четырёх лет — с 2019 по 2021 годы — будут приведены в порядок Никольская, Пороховая, Тайницкая башни. После проведённой ревизии и необходимых реставрационных работ предполагается его музеефикация.

В сентябре 2015 года президент России подписал указ «О праздновании 800-летия основания Нижнего Новгорода».

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