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12:18 (мск), источник: Publika.md

Влад Плахотнюк: Коалиция продолжит функционировать

Либеральная партия использовала арест Дорина Киртоакэ, как предлог, чтобы покинуть правящую коалицию и избежать политических рисков. Об этом во время брифинга сообщил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Источник: Publika.md

Председатель ДПМ, отметил, что уход министров-либералов с постов не отразится на работе правительства.

«Правительство продолжит реализацию реформ независимо от происходящего», — заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

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В ДПМ предвидели уход либералов, ещё, когда возникали вопросы со сроком введения реформы правительства. Её нужно было провести после следующих выборов, но ситуация в стране вынудила ускорить внедрение реформы.

«Мы не осуждаем решение коллег из Либеральной партии. До сих пор мы продуктивно работали с коллегами-либералами и утвердили реформы», — сказал Влад Плахотнюк.

Кроме того, председатель ДПМ подчеркнул, что коалиция продолжит функционировать, несмотря на любые провокации.

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