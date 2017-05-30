Влад Плахотнюк: Коалиция продолжит функционировать

Председатель ДПМ, отметил, что уход министров-либералов с постов не отразится на работе правительства.

В ДПМ предвидели уход либералов, ещё, когда возникали вопросы со сроком введения реформы правительства. Её нужно было провести после следующих выборов, но ситуация в стране вынудила ускорить внедрение реформы.

«Мы не осуждаем решение коллег из Либеральной партии. До сих пор мы продуктивно работали с коллегами-либералами и утвердили реформы», — сказал Влад Плахотнюк.

Кроме того, председатель ДПМ подчеркнул, что коалиция продолжит функционировать, несмотря на любые провокации.