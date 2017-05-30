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12:15 (мск), источник: Tengrinews

В Усть-Каменогорске назначили самого молодого акима за всю историю города

В Усть-Каменогорске назначили нового акима. Руководителем администрации областного центра стал 36-летний Куат Тумабаев, ранее занимавший пост заместителя акима ВКО, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Нового градоначальника на сессии городского маслихата представил аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов. Примечательно, что Куат Тумабаев — самый молодой аким Усть-Каменогорска за всю историю областного центра.

Тумабаев родился 30 октября 1980 года в Семее. Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима по специальности «Международные экономические отношения». В 2003 году окончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2001 году специалистом кредитного отдела АО «Альянс банк» (Алматы). В разные годы работал в Министерстве экономики и бюджетного планирования, Министерстве экономического развития и торговли. Был советником председателя правления Национальной палаты предпринимателей. В акимате ВКО работал руководителем управления экономики и бюджетного планирования. С 15 января 2016 года и до последнего времени трудился на посту заместителя акима области. Куат Тумабаев — сын известного восточноказахстанского предпринимателя, директора «Агрофирма Приречное», депутата областного маслихата Мухита Тумабаева.

Напомним, предыдущий аким Усть-Каменогорска Ерлан Аймукашев несколько недель назад покинул пост по собственному желанию. Свой уход Аймукашев мотивировал тем, что ему необходимо ухаживать за тяжелобольным пожилым отцом.

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