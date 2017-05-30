Госсобрание Башкирии определило кандидатов в новый состав Центризбиркома

В Госсобрание поступило девять предложений по кандидатам в ЦИК РБ.

Это генеральный директор ООО «Газ Охрана Сервис» Рустем Бикметов (предложен Центризбиркомом РБ),

— методист детского центра туризма, краеведения, экскурсий «Зенит» Владимир Гершов (партия «Яблоко»),

— секретарь ЦИК РБ Марина Долматова (предложена Центризбиркомом России),

— член совета Башкирской специализированной коллегии адвокатов Игорь Ермолаев (партия «Справедливая Россия»),

— заведующий отделом аппарата Федерации профсоюзов РБ Тагир Закиров,

— Сагитзян Идиятуллин (партия «Коммунисты России»),

— ведущий юрисконсульт филиала ОАО «Системный оператор единой энергетической системы» Вадим Садыков (КПРФ),

— адвокат коллегии адвокатов «АртЛекс» Елена Суфиянова (предложена советом Учалинского района),

— Рузиля Якупова (Российская экологическая партия партией «Зеленые»).

По словам руководителя комитета Румиля Азнабаева, все кандидаты соответствуют требованиям законодательства. Рейтинговое голосование будет проводиться на пленарном заседании 14 мая. В итоге должно остаться шесть кандидатов.

В Башкортостане проходит процедура формирования регионального Центризбиркома. Новый состав избирается в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии в июне 2017 года. В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах, в ЦИК нового состава войдут 12 членов с правом решающего голоса.

Половина членов республиканского избиркома назначается Госсобранием, другая половина — Главой Башкортостана. При этом как Госсобрание, так и Глава республики должны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России.

Кандидатуры для назначения членами Центральной избирательной комиссии РБ с правом решающего голоса уже определил Центризбирком России. Комиссия рекомендовала Главе республики назначить членом региональной комиссии нового состава нынешнего председателя — Хайдара Валеева, а Государственному Собранию — Марину Долматову, секретаря комиссии действующего состава.

Кандидаты выбираются на основе предложений, поступивших от политических партий, выдвинувших списки кандидатов и допущенных к распределению депутатских мандатов в Госдуме, Госсобрании Башкортостана, а также предложений представительных органов муниципальных образований, ЦИК республики предыдущего состава, ЦИК РФ.