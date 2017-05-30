Куйвашев высоко оценил работу «детского сада — наукограда» в свердловском городе, где готовят будущих уральских инженеров

Глава Свердловской области посетил дошкольное учреждение № 43 «Малыш» 30 мая в ходе рабочего визита в Южный управленческий округ региона, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

Напомним, по инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области реализуется комплексная программа «Уральская инженерная школа», призванная выявлять одаренных детей и создавать условия для развития их способностей. Причем задачей проекта является поиск будущих инженерных кадров уже в детских садах. По поручению главы региона такая работа проводится в каждом муниципальном образовании Среднего Урала.

«Вы делаете очень интересное и нужное дело, которое полностью соответствует тем установкам, которым мы следуем в рамках выполнения “Уральской инженерной школы”. И я вижу, как увлеченно и сотрудники, и дети занимаются проектированием и наукой. Всех целей, которые мы ставим по профессиональной ориентации наших детей и молодежи, мы постепенно достигаем. Продолжайте вашу работу, а мы вас будем поддерживать», — сказал Евгений Куйвашев.

На площадке «детского сада — наукограда» дети конструируют с помощью робототехнического конструктора «Технолаб», работают с интерактивными пособиями в формате 3D, занимаются творческой робототехникой. Отдельное направление работы — это экскурсии для дошкольников на предприятия Сухого Лога, среди которых Сухоложский огнеупорный завод, НП «Знамя», сельскохозяйственное предприятие «Новопышминское». После таких выездных мероприятий ребята сами снимают 3D-фильмы и мультфильмы о том, как организованы технологические процессы на производственных площадках. С прошлого года здесь реализуется федеральный образовательный проект «Навигатум» — детям рассказывают «профориентационные сказки» об устройстве основных отраслей промышленности и о рабочих профессиях.

По словам заведующей детским садом № 43 Светланы Семухиной, за полтора года в развитие «детского сада — наукограда» направлено 298 тыс. руб., большая часть из которых — средства областного бюджета и спонсорские деньги. А 93 тыс. руб. дошкольному учреждению удалось собрать самостоятельно. Для этого сотрудники детсада и родители воспитанников проводят благотворительные концерты и аукционы, на которых продают рисунки, поделки и овощи, выращенные прямо на территории садика. Вырученные деньги будут направлены, например, на покупку 3D-принтера, 3D-сканера и 3D-ручек, которые появятся здесь уже к 1 сентября.

Всего детский сад «Малыш» посещают сегодня 218 детей, из которых в научном кружке занимаются 52 ребенка из двух старших групп. Евгений Куйвашев пообщался с будущими уральскими инженерами, которые с воодушевлением рассказали главе региона о своих ежедневных занятиях. Правда, среди воспитанников оказались не только те, кто мечтает стать проектировщиков на предприятии. Нашлись здесь и будущий лыжник, и даже губернатор. Евгений Куйвашев также получил возможность самостоятельно протестировать 3D-технику, на которой занимаются дети.

Также Евгений Куйвашев в рамках рабочего визита посетил «Сухоложскцемент» — одно из наиболее активных профильных предприятий в России, выпустившее по итогам прошлого года 2,5 млн т продукции. А врио главы Сухого Лога Роман Валов рассказал главе региона, что в настоящее время в центре города по инициативе горожан строится новый парк.