Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Маккейн назвал главную угрозу мировой безопасности
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Мне б такую": фанаты восхищены фигурой Серябкиной
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14Последствия урагана в Москве
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
13:09 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев высоко оценил работу «детского сада — наукограда» в свердловском городе, где готовят будущих уральских инженеров

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев дал высокую оценку работе «детского сада — наукограда» в Сухом Логу, ориентированного на выполнение губернаторской программы «Уральская инженерная школа».

Глава Свердловской области посетил дошкольное учреждение № 43 «Малыш» 30 мая в ходе рабочего визита в Южный управленческий округ региона, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

Напомним, по инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области реализуется комплексная программа «Уральская инженерная школа», призванная выявлять одаренных детей и создавать условия для развития их способностей. Причем задачей проекта является поиск будущих инженерных кадров уже в детских садах. По поручению главы региона такая работа проводится в каждом муниципальном образовании Среднего Урала.

«Вы делаете очень интересное и нужное дело, которое полностью соответствует тем установкам, которым мы следуем в рамках выполнения “Уральской инженерной школы”. И я вижу, как увлеченно и сотрудники, и дети занимаются проектированием и наукой. Всех целей, которые мы ставим по профессиональной ориентации наших детей и молодежи, мы постепенно достигаем. Продолжайте вашу работу, а мы вас будем поддерживать», — сказал Евгений Куйвашев.

На площадке «детского сада — наукограда» дети конструируют с помощью робототехнического конструктора «Технолаб», работают с интерактивными пособиями в формате 3D, занимаются творческой робототехникой. Отдельное направление работы — это экскурсии для дошкольников на предприятия Сухого Лога, среди которых Сухоложский огнеупорный завод, НП «Знамя», сельскохозяйственное предприятие «Новопышминское». После таких выездных мероприятий ребята сами снимают 3D-фильмы и мультфильмы о том, как организованы технологические процессы на производственных площадках. С прошлого года здесь реализуется федеральный образовательный проект «Навигатум» — детям рассказывают «профориентационные сказки» об устройстве основных отраслей промышленности и о рабочих профессиях.

По словам заведующей детским садом № 43 Светланы Семухиной, за полтора года в развитие «детского сада — наукограда» направлено 298 тыс. руб., большая часть из которых — средства областного бюджета и спонсорские деньги. А 93 тыс. руб. дошкольному учреждению удалось собрать самостоятельно. Для этого сотрудники детсада и родители воспитанников проводят благотворительные концерты и аукционы, на которых продают рисунки, поделки и овощи, выращенные прямо на территории садика. Вырученные деньги будут направлены, например, на покупку 3D-принтера, 3D-сканера и 3D-ручек, которые появятся здесь уже к 1 сентября.

Всего детский сад «Малыш» посещают сегодня 218 детей, из которых в научном кружке занимаются 52 ребенка из двух старших групп. Евгений Куйвашев пообщался с будущими уральскими инженерами, которые с воодушевлением рассказали главе региона о своих ежедневных занятиях. Правда, среди воспитанников оказались не только те, кто мечтает стать проектировщиков на предприятии. Нашлись здесь и будущий лыжник, и даже губернатор. Евгений Куйвашев также получил возможность самостоятельно протестировать 3D-технику, на которой занимаются дети.

Также Евгений Куйвашев в рамках рабочего визита посетил «Сухоложскцемент» — одно из наиболее активных профильных предприятий в России, выпустившее по итогам прошлого года 2,5 млн т продукции. А врио главы Сухого Лога Роман Валов рассказал главе региона, что в настоящее время в центре города по инициативе горожан строится новый парк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Участники "фестиваля красок" напали на патрульные авто и скандировали "АУЕ"
Число жертв урагана в московском регионе выросло до 16 человек
РФ обязали выплатить €38 тысяч из-за нарушений на выборах-2011
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Круизный теплоход «Очарованный странник» сел на мель
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Москвичи активно продают жилье в идущих под снос домах
Как будут изымать единственное жилье должников?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь