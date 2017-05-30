Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Маккейн назвал главную угрозу мировой безопасности
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Мне б такую": фанаты восхищены фигурой Серябкиной
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14Последствия урагана в Москве
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
13:52 (мск), источник: 112.ua

Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу

Далее приказ будет отправлен в Минюст.

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил начальник ГУ персонала — заместитель начальника штаба Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко, передает «Интерфакс-Украина».

Читайте также
Украинцы начали разрабатывать новую мощную машину для армии

«Пять минут назад я получил информацию, что министр подписал приказ о призыве офицерского запаса на военную службу по призыву. Теперь приказ будет отправлен в Минюст. Срок призыва составляет 18 месяцев», — сообщил он на брифинге во вторник в Киеве.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса возвращаться на службу в Вооруженные силы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пентагон задумался: Россия и Китай усиленно создают новые истребители и ракеты класса "воздух-воздух"
Число жертв урагана в московском регионе выросло до 16 человек
РФ обязали выплатить €38 тысяч из-за нарушений на выборах-2011
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Круизный теплоход «Очарованный странник» сел на мель
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Госдума отклонила предложение о платном въезде в центры городов
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь