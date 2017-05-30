Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил начальник ГУ персонала — заместитель начальника штаба Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко, передает «Интерфакс-Украина».

«Пять минут назад я получил информацию, что министр подписал приказ о призыве офицерского запаса на военную службу по призыву. Теперь приказ будет отправлен в Минюст. Срок призыва составляет 18 месяцев», — сообщил он на брифинге во вторник в Киеве.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса возвращаться на службу в Вооруженные силы.