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13:52 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов: «Башкортостан — в числе самых привлекательных для туристов российских регионов»

УФА, 30 май 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании Всероссийского форума «Здравница-2017», который проходит в уфимском Конгресс-холле.

— Башкортостан — безусловно, один из красивейших уголков страны — имеет удобное географическое расположение и развитую транспортную систему. Это создаёт хорошие возможности для организации у нас активного оздоровительного отдыха, — сказал Рустэм Хамитов. — Сегодня республика — в числе самых привлекательных для туристов российских регионов. В Национальном туристическом рейтинге в прошлом году Башкортостан поднялся с 20-го на 12-е место. 12-е — это уже дюжина первых, это уже хорошо. Но мы всё равно считаем, что нам надо быть в числе абсолютных лидеров.

Руководитель региона сообщил, что Башкортостан стал лучшим в Приволжском федеральном округе по объёму гостиничных и санаторно-оздоровительных услуг, вторым — по туристическим услугам. В 2016 году турпоток в республику достиг почти 2 млн человек, а доходы отрасли превысили 17 млрд рублей.

— Благодаря богатым лечебным ресурсам — минеральным водам и целебным грязям, термальным парам и газам, благоприятному климату и живописным ландшафтам, башкирскому мёду и кумысу Башкортостан славится своим оздоровительным комплексом, который включает 31 санаторий и профилакторий, 170 рекреационных учреждений, способных ежегодно принимать до 250 тысяч человек, — отметил Рустэм Хамитов. — Не только наши жители посещают эти санатории. Ещё больше конкуренция из соседних областей. Челябинцы, свердловчане, оренбуржцы — все едут к нам, потому что знают, что Башкортостан — это действительно удивительная территория, где очень много интересных природных факторов.

Президент Всемирной федерации водолечения и климатолечения Умберто Солимене поддержал слова Рустэма Хамитова о красоте башкирской природы.

— У вас нет моря, но есть «зеленое море», — подчеркнул он. — Башкортостан — очень зеленая республика.

Программа форума, который продлится до 1 июня, включает международный научный конгресс, посвящённый стратегическому значению курортов России, круглые столы, симпозиумы, семинары, лекции, мастер-классы, научно-практические секции, а также Всероссийскую выставку достижений санаторно-курортной отрасли.

В форуме принимают участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов, директора санаторно-курортных учреждений России и Башкортостана, врачи, представители научных кругов, ведомственных санаторно-курортных учреждений, специалисты санаторно-курортной отрасли из регионов Российской Федерации, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Италии, Словении, Литвы, Франции, Австрии, Германии.

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