Филип рассказал, кто заменит либералов в правительстве Молдовы
Когда в Молдове будет новое правительство: премьер республики обозначил, когда сформируют новый состав кабмина.
Когда в Молдове будет новое правительство: премьер республики обозначил, когда сформируют новый состав кабмина.
КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik.
Ранее глава ЛП Михай Гимпу объявил о выходе из правящей коалиции. Он подчеркнул, что все министры и их заместители — представители партии — подадут в понедельник заявления об отставке. Либералов в правительстве представляют
Как сообщил глава кабмина, «завтра на заседании правительства будут утверждены новые
«Таким образом, мы обеспечим функциональность этих структур. Мы не будем назначать новых министров, потому что находимся на последней стометровке по реформе правительства», — сказал Филип.
Он подчеркнул, что «на следующей неделе кабмин утвердит новый закон о правительстве».
«Затем попросим поддержки со стороны коллег из парламента. После того, как закон вступит в силу, представлю в парламенте новую структуру и состав правительства. Поэтому не имеет смысла назначать сейчас новых министров в ведомствах, которые остались без руководства», — заключил премьер.