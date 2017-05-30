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14:29 (мск), источник: Sputnik.md

Филип рассказал, кто заменит либералов в правительстве Молдовы

Когда в Молдове будет новое правительство: премьер республики обозначил, когда сформируют новый состав кабмина.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал во вторник на пресс-конференции, кто заменит ушедших министров, их замов и глав государственных структур от Либеральной партии.

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Ранее глава ЛП Михай Гимпу объявил о выходе из правящей коалиции. Он подчеркнул, что все министры и их заместители — представители партии — подадут в понедельник заявления об отставке. Либералов в правительстве представляют вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега, глава Минпросвещения Корина Фусу и министр окружающей среды Валериу Мунтяну. Все они вместе со своими замами, а также ряд руководителей государственных структур от Либеральной партии уже подали в отставку.

Как сообщил глава кабмина, «завтра на заседании правительства будут утверждены новые вице-министры в ведомствах, которые остались практически без руководства».

«Таким образом, мы обеспечим функциональность этих структур. Мы не будем назначать новых министров, потому что находимся на последней стометровке по реформе правительства», — сказал Филип.

Он подчеркнул, что «на следующей неделе кабмин утвердит новый закон о правительстве».

«Затем попросим поддержки со стороны коллег из парламента. После того, как закон вступит в силу, представлю в парламенте новую структуру и состав правительства. Поэтому не имеет смысла назначать сейчас новых министров в ведомствах, которые остались без руководства», — заключил премьер.

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