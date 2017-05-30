Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Маккейн назвал главную угрозу мировой безопасности
Госдума отклонила предложение о платном въезде в центры городов
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Мне б такую": фанаты восхищены фигурой Серябкиной
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14Последствия урагана в Москве
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
14:22 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон наградил лучших учеников в своей родной школе

Президент Республики Молдова Игорь Додон посетил свою родную школу в селе Садова. В торжественной обстановке глава государства поздравил учеников с окончанием учебного года, и пожелал им приятного отдыха, приключений и прекрасных моментов.

Источник: Actualitati.md

— Я обратился с особым пожеланием к выпускникам гимназии, которые находятся на пороге важного испытания зрелости — экзаменационной сессии и выбора дороги, по которой будут идти всю жизнь. Я пожелал им успеха, уверенности в себе и настойчивости. Я поблагодарил родителей за терпение и за их заботу о детях. Так же выразил благодарность преподавателям, за профессионализм и труд в эти нелегкие времена, — отметил президент.

Кроме этого, глава государства продолжил добрую традицию, начатую им еще во времена руководства Партией социалистов: награждать лучших учеников, отличившихся в течение учебного года особыми успехами в учебе.

— В рамках кампании Люблю Молдову14 самых прилежных учеников были награждены почетными грамотами и денежными премиями. Такие же награды вручаются и ученикам Кэприяна, родного села моей мамы. Молодежь это будущее нашей страны. Наш долг — поддерживать их и защищать, — подчеркнул президент.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Либерал Николае Хынку подал в отставку
Число жертв урагана в московском регионе выросло до 16 человек
РФ обязали выплатить €38 тысяч из-за нарушений на выборах-2011
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Круизный теплоход «Очарованный странник» сел на мель
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Как будут изымать единственное жилье должников?
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
Как правильно выбрать зелёные обои?
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь