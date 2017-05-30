Игорь Додон наградил лучших учеников в своей родной школе

— Я обратился с особым пожеланием к выпускникам гимназии, которые находятся на пороге важного испытания зрелости — экзаменационной сессии и выбора дороги, по которой будут идти всю жизнь. Я пожелал им успеха, уверенности в себе и настойчивости. Я поблагодарил родителей за терпение и за их заботу о детях. Так же выразил благодарность преподавателям, за профессионализм и труд в эти нелегкие времена, — отметил президент.

Кроме этого, глава государства продолжил добрую традицию, начатую им еще во времена руководства Партией социалистов: награждать лучших учеников, отличившихся в течение учебного года особыми успехами в учебе.

— В рамках кампании Люблю Молдову14 самых прилежных учеников были награждены почетными грамотами и денежными премиями. Такие же награды вручаются и ученикам Кэприяна, родного села моей мамы. Молодежь это будущее нашей страны. Наш долг — поддерживать их и защищать, — подчеркнул президент.